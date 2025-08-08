PERANG GAZA
Indonesia siap kirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Gaza
Pemerintah Indonesia fokus mempersiapkan segala aspek, termasuk logistik dan keamanan, untuk menjalankan misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Gaza.
Indonesia siap kirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Gaza
Pesawat Hercules siap membawa bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza. /AFP
15 jam yang lalu

Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagai bagian dari dukungan aktif dalam mendorong perdamaian di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan respons resmi pemerintah Indonesia dalam rapat kabinet pleno yang berlangsung pada Rabu pagi di Istana Merdeka, Jakarta.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mempertahankan netralitasnya dalam urusan global yang terus mendapat penghormatan internasional,” ujar Hasan. 

Ia menambahkan bahwa sejumlah negara yang tengah bernegosiasi terkait gencatan senjata di Gaza secara langsung meminta peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian, apabila kesepakatan damai berhasil dicapai.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian, seperti dengan misi yang pernah dijalankan Indonesia di Lebanon. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menyiapkan dua pesawat Hercules untuk mendukung operasi pengiriman bantuan makanan melalui udara ke Gaza.

“Dua pesawat Hercules akan digunakan untuk melaksanakan operasi airdrop makanan dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza,” kata Hasan.

Indonesia juga menyiapkan pusat perawatan medis di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk merawat sekitar 2.000 warga sipil Gaza yang mengalami luka-luka akibat konflik. Pulau Galang juga akan menyediakan akomodasi sementara bagi keluarga korban yang mendampingi.

Langkah Indonesia ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan internasional. Sebagai negara dengan pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB, Indonesia dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk berkontribusi secara efektif dalam menjaga stabilitas di Gaza.

Para diplomat menilai keterlibatan Indonesia akan memperkuat legitimasi misi perdamaian dan membuka peluang bagi diplomasi lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menegaskan bahwa seluruh operasi kemanusiaan dan misi perdamaian ini akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas dan kemanusiaan.

Pemerintah akan terus memantau situasi secara intensif dan berkoordinasi dengan PBB serta negara-negara terkait agar kontribusi Indonesia membawa dampak positif dan mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

