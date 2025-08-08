Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagai bagian dari dukungan aktif dalam mendorong perdamaian di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan respons resmi pemerintah Indonesia dalam rapat kabinet pleno yang berlangsung pada Rabu pagi di Istana Merdeka, Jakarta.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mempertahankan netralitasnya dalam urusan global yang terus mendapat penghormatan internasional,” ujar Hasan.

Ia menambahkan bahwa sejumlah negara yang tengah bernegosiasi terkait gencatan senjata di Gaza secara langsung meminta peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian, apabila kesepakatan damai berhasil dicapai.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian, seperti dengan misi yang pernah dijalankan Indonesia di Lebanon. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menyiapkan dua pesawat Hercules untuk mendukung operasi pengiriman bantuan makanan melalui udara ke Gaza.

“Dua pesawat Hercules akan digunakan untuk melaksanakan operasi airdrop makanan dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza,” kata Hasan.

Indonesia juga menyiapkan pusat perawatan medis di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk merawat sekitar 2.000 warga sipil Gaza yang mengalami luka-luka akibat konflik. Pulau Galang juga akan menyediakan akomodasi sementara bagi keluarga korban yang mendampingi.