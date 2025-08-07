Badan intelijen militer Israel dilaporkan menggunakan platform cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan dan menganalisis rekaman panggilan telepon warga Palestina dalam skala besar, demikian hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh The Guardian, publikasi Palestina-Israel +972 Magazine, dan media berbahasa Ibrani Local Call.

Sistem ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan mampu memproses hingga “sejuta panggilan per jam.” Teknologi ini digunakan untuk mendukung operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan investigasi tersebut.

Investigasi juga mengungkap bahwa kerja sama ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara komandan Unit 8200, Yossi Sariel, dan CEO Microsoft, Satya Nadella.

“Dengan dukungan kapasitas penyimpanan hampir tak terbatas dari Azure, Unit 8200 mulai membangun alat pengawasan massal baru yang sangat kuat: sistem menyeluruh dan invasif yang mengumpulkan dan menyimpan rekaman jutaan panggilan telepon seluler warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat setiap harinya.”

Menurut The Guardian, dokumen Microsoft yang bocor serta wawancara dengan 11 sumber dari internal perusahaan dan intelijen militer Israel menunjukkan bagaimana Azure digunakan oleh Unit 8200 “untuk menyimpan arsip besar komunikasi harian warga Palestina.”

Tiga sumber dari Unit 8200 mengatakan bahwa platform penyimpanan berbasis cloud ini “memungkinkan perencanaan serangan udara mematikan dan membentuk strategi operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.”

