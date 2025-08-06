Setidaknya 20 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat sebuah truk yang membawa bantuan kemanusiaan terguling menimpa kerumunan orang yang sedang menunggu distribusi bantuan di bagian tengah Jalur Gaza pada Rabu pagi.

Dalam pernyataan dari kantor media pemerintah Gaza, disebutkan bahwa militer Israel terus membatasi akses bantuan kemanusiaan, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

“Di bawah tekanan pendudukan Israel, dalam situasi kekacauan yang sengaja diciptakan, sebuah truk bantuan kemanusiaan diarahkan melalui jalan yang sebelumnya telah dibom dan tidak layak untuk dilalui di daerah Deir al-Balah.

Truk tersebut terguling menimpa warga Palestina yang mencoba mendapatkan makanan. Akibat tragedi ini, 20 orang tewas dan puluhan lainnya terluka,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Skema distribusi bantuan yang dirancang oleh Israel mendapat kritik luas dan disebut sebagai “jebakan maut” yang memperburuk krisis kemanusiaan di kalangan warga sipil.