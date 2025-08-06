Rusia telah mengonfirmasi bahwa sekelompok diplomatnya diserang oleh pemukim ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Selasa menyatakan bahwa sebuah kendaraan dinas dari kantornya menuju Administrasi Nasional Palestina dengan pelat nomor diplomatik, yang membawa pegawai yang diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Israel, diserang pada 30 Juli oleh sekelompok pemukim di dekat permukiman ilegal Israel Giv'at Asaf, dekat Yerusalem.

"Mobil tersebut mengalami kerusakan mekanis. Serangan ini disertai dengan ancaman verbal terhadap para diplomat Rusia," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Kementerian menekankan bahwa insiden ini "sangat mengganggu dan tidak dapat diterima" karena terjadi di bawah pengawasan personel militer Israel yang hadir di lokasi, namun "tidak berusaha mencegah tindakan agresif para penyerang."