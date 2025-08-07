Hanya 1,5 persen lahan pertanian di Gaza yang masih dapat diakses dan tidak rusak—kurang dari satu mil persegi—menurut survei satelit terbaru yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), yang memperingatkan bahwa wilayah Palestina tersebut berada di ambang kelaparan “skala penuh”.

Dalam survei sebelumnya yang dipublikasikan pada akhir Mei, FAO menunjukkan bahwa kurang dari lima persen lahan pertanian Gaza masih dapat diakses dan tidak mengalami kerusakan, berdasarkan data dari Pusat Satelit PBB.

Survei terbaru, tertanggal 28 Juli, mencatat bahwa 8,6 persen lahan pertanian di Gaza masih bisa diakses, namun hanya 1,5 persen—atau sekitar 2,3 kilometer persegi—yang benar-benar bisa diakses dan digunakan.

Sebanyak 12,4 persen lahan pertanian lainnya diketahui tidak rusak, namun tidak dapat diakses.

Mayoritas besar lahan pertanian Gaza, yakni 86,1 persen, mengalami kerusakan, menurut hasil survei tersebut.