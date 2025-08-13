Eropa Selatan masih menghadapi gelombang panas ekstrem dan kebakaran hutan pada Selasa.

Layanan cuaca Meteo-France mengeluarkan peringatan merah untuk 14 departemen di wilayah selatan Prancis hingga Rabu, seiring suhu yang melonjak hingga 42°C.

Meski gelombang panas diperkirakan bertahan dalam beberapa hari ke depan, risiko kebakaran juga tetap tinggi.

Spanyol tengah berjuang menghadapi puluhan kebakaran hutan yang telah membakar ribuan hektare lahan dan memaksa ribuan warga bermalam di luar rumah, terutama di kota-kota Castile, Leon, Cadiz, serta di sejumlah kawasan permukiman di utara Madrid, menurut harian El Pais.

Kebakaran yang terjadi di salah satu munisipalitas di Madrid menewaskan satu orang dan menghanguskan sekitar 1.000 hektare sebelum berhasil dikendalikan.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menetapkan rencana pra-darurat akibat kebakaran yang masih aktif.