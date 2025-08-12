DUNIA
Abu vulkanik menyembur dari Gunung Marapi, 12 Agustus 2025. / AA
13 jam yang lalu

Gunung Marapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, kembali meletus pada Selasa pagi (12/8), menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 1,6 kilometer (1 mil) ke langit di atas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengatakan letusan terbaru ini menambah rangkaian aktivitas yang sudah berlangsung lama, di mana gunung tersebut tercatat telah meletus lebih dari 460 kali sejak letusan besarnya pada 3 Desember 2023.

Pihak berwenang mengimbau warga dan pengunjung untuk menjauhi zona terlarang sepanjang 3 kilometer di sekitar kawah, mengingat adanya potensi bahaya vulkanik yang terus berlanjut, termasuk hujan abu, awan panas, dan potensi aliran piroklastik. 

Sementara, para pejabat terus memantau aktivitas seismik dan pengamatan visual untuk menilai risiko lebih lanjut.

Meletusnya gunung Marapi yang terus berlanjut telah mengganggu kehidupan sehari-hari di daerah sekitarnya selama setahun terakhir, dengan abu yang mempengaruhi pertanian, kualitas udara, dan jarak pandang. 

Pihak berwenang juga mengimbau agar warga mengikuti instruksi otoritas dan menghindari penyebaran misinformasi mengenai perkembangan di sekitar letusan. 

Meskipun letusan berulang kali terjadi selama 2025, tingkat kewaspadaan tetap tidak berubah, Gunung Marapi saat ini masih berstatus Level II (Waspada), menurut laporan terbaru PVMBG di MAGMA Indonesia.

Layanan darurat tetap siaga jika kondisi memburuk.

Indonesia, yang merupakan negara dengan aktivitas seismik dan gunung vulkanik paling aktif di dunia, telah merekam 5.574 letusan/erupsi gunung api di seluruh wilayah, menurut laporan MAGMA Indonesia.

