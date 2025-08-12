Seorang anak Palestina berusia 5 tahun meninggal dunia akibat kelaparan karena kekurangan makanan dan suplemen gizi di tengah blokade Israel sejak Maret, menurut sumber medis.

Seorang sumber medis di Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Muhammad Zakaria Khudr, yang memiliki disabilitas fisik, mengalami penurunan berat badan dari 12 kilogram menjadi 3 kilogram sebelum meninggal pada hari Senin.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan tubuh Muhammad yang sangat kurus dengan tulang rusuknya terlihat jelas. Ayahnya mengatakan bahwa penurunan berat badan dan kematian Muhammad disebabkan oleh kurangnya pasokan susu dan makanan

Rumah sakit di Gaza terus melaporkan kematian yang terkait dengan kelaparan paksa, sementara Israel mulai mengizinkan pengiriman barang dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang sangat terbatas sekitar dua minggu lalu.

Kantor Media Gaza mengatakan pada hari Minggu bahwa Israel mengizinkan 1.210 truk bantuan masuk ke wilayah tersebut selama 14 hari, hanya memenuhi 14 persen dari perkiraan 8.400 truk yang dibutuhkan selama periode tersebut untuk mengatasi kelaparan.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah korban tewas akibat kelaparan telah meningkat menjadi 222 orang, termasuk 101 anak-anak, setelah lima warga Palestina meninggal dalam 24 jam terakhir.

Program Pangan Dunia mengatakan sepertiga populasi telah melewati hari-hari tanpa makan, menyebut situasi ini "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam tingkat kelaparan dan keputusasaan.