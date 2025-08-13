Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada hari Rabu menyatakan bahwa masyarakat di Jalur Gaza menderita kelaparan dan kehilangan nyawa, yang menurutnya "sama sekali tidak dapat diterima".

Albanese menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Gaza dan mengatakan bahwa tindakan Israel tidak dapat "dibela".

"Israel mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan terhadap aliran bantuan, dan kita sekarang melihat konsekuensi dari keputusan tersebut. Kita sedang menyaksikan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza," katanya kepada ABC.

Ketika ditanya apakah kelaparan yang disengaja oleh Israel merupakan kejahatan perang, Albanese menjawab, "Ini jelas bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum internasional."

"Kita berada dalam situasi di mana orang-orang dapat melihatnya di televisi mereka setiap malam, meskipun ada pembatasan terhadap akses media ke Gaza. Orang-orang menyaksikan penderitaan yang luar biasa, kelaparan, dan kehilangan nyawa – tetapi kita juga melihat orang-orang yang terbunuh saat mencoba mendapatkan akses ke makanan dan air. Sekarang, di tahun 2025, hal ini benar-benar tidak dapat diterima," tambahnya.

Terkait TRT Global - Australia akan akui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September — Albanese

Albanese pada hari Selasa mengatakan bahwa tindakan Israel di Gaza menghasilkan dampak yang sama – hilangnya nyawa tak bersalah, kemiskinan, dan kekerasan, yang menurutnya "sama sekali tidak dapat diterima."