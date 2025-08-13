PERANG GAZA
Penderitaan di Gaza 'benar-benar tidak dapat diterima': PM Australia Anthony Albanese
Australia menyatakan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September, mengikuti keputusan terbaru Inggris, Prancis, dan Kanada.
Seorang pria Palestina menggendong seorang anak laki-laki setelah serangan udara Israel di Kota Gaza pada 12 Agustus 2025. / Reuters
13 Agustus 2025

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada hari Rabu menyatakan bahwa masyarakat di Jalur Gaza menderita kelaparan dan kehilangan nyawa, yang menurutnya "sama sekali tidak dapat diterima".

Albanese menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Gaza dan mengatakan bahwa tindakan Israel tidak dapat "dibela".

"Israel mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan terhadap aliran bantuan, dan kita sekarang melihat konsekuensi dari keputusan tersebut. Kita sedang menyaksikan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza," katanya kepada ABC.

Ketika ditanya apakah kelaparan yang disengaja oleh Israel merupakan kejahatan perang, Albanese menjawab, "Ini jelas bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum internasional."

"Kita berada dalam situasi di mana orang-orang dapat melihatnya di televisi mereka setiap malam, meskipun ada pembatasan terhadap akses media ke Gaza. Orang-orang menyaksikan penderitaan yang luar biasa, kelaparan, dan kehilangan nyawa – tetapi kita juga melihat orang-orang yang terbunuh saat mencoba mendapatkan akses ke makanan dan air. Sekarang, di tahun 2025, hal ini benar-benar tidak dapat diterima," tambahnya.

Albanese pada hari Selasa mengatakan bahwa tindakan Israel di Gaza menghasilkan dampak yang sama – hilangnya nyawa tak bersalah, kemiskinan, dan kekerasan, yang menurutnya "sama sekali tidak dapat diterima."

Perdana menteri mengumumkan pada hari Senin bahwa Australia akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September.

Israel menghadapi kritik yang semakin meningkat atas perang yang telah berlangsung selama 22 bulan di Gaza, yang merupakan rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

Kelompok-kelompok kemanusiaan serta badan-badan PBB telah memperingatkan risiko wabah kelaparan yang meluas, terutama sejak Israel memberlakukan blokade bantuan total selama lebih dari dua bulan.

Organisasi Kesehatan Dunia PBB melaporkan bahwa 148 orang telah meninggal akibat malnutrisi sejak Januari 2025, dan Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan pada bulan Agustus bahwa kelaparan dan malnutrisi di Gaza berada pada tingkat tertinggi sejak perang dimulai.

WFP menyatakan bahwa "lebih dari sepertiga populasi tidak makan selama berhari-hari" dan 300.000 anak-anak berada dalam risiko malnutrisi parah, dengan situasi yang semakin memburuk karena jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza tidak mencukupi.

SUMBER:AA
