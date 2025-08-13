Menurut data PBB, lebih dari 2 juta penduduk Gaza saat ini menghadapi krisis kemanusiaan akut. Akses terhadap makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya sangat terbatas akibat blokade Israel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memimpin pengiriman bantuan logistik sebanyak 800 ton untuk warga sipil di Gaza, yang akan didistribusikan melalui metode airdrop bekerja sama dengan militer Yordania.

Upacara kesiapan Satgas Garuda Merah Putih II dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan, Letjen TNI Gabriel Lema, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa.

Upacara ini turut dihadiri Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari, dalam rangka mengecek kesiapan perlengkapan, parasut, serta dua pesawat Hercules C-130JJ milik TNI Angkatan Udara yang akan digunakan dalam misi tersebut.

Pengiriman bantuan ini bukan hanya menjadi bagian dari misi perdamaian, tetapi juga simbol dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Satgas Garuda Merah Putih II akan menjalankan misi ini selama 12 hari.

“Semua bantuannya mudah-mudahan bisa untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Gaza,” ujar Sekretaris Jenderal Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu.

Menurutnya, bantuan terdiri dari makanan, obat-obatan, hingga pakaian. Ini bukan pertama kalinya Indonesia menyalurkan bantuan ke Gaza. Bantuan sebelumnya juga dikirim dengan metode serupa ke beberapa titik lokasi.

“Ini merupakan bagian dari misi perdamaian yang dijalankan Indonesia,” tambahnya.