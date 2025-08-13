Yayasan Hind Rajab (HRF) dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) telah mengajukan kasus bersama ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Israel atas pembunuhan koresponden Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif, dan rekan-rekannya di Gaza, menurut pernyataan bersama yang dirilis pada hari Selasa.

Pada hari Minggu, jurnalis berusia 28 tahun tersebut sedang merekam di luar Rumah Sakit Al Shifa ketika sebuah misil menghantam tenda tempat ia dan wartawan lainnya berlindung. Tujuh orang tewas, termasuk empat jurnalis dari Al Jazeera dan satu dari Sahat Media Platform.

Militer Israel kemudian mengakui bahwa serangan tersebut disengaja, dengan menuduh para korban sebagai "teroris yang mengenakan rompi pers."

Pengajuan ke ICC tersebut menyebutkan nama-nama tokoh militer dan politik senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan genosida.

Mereka mendesak pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, memperluas surat perintah Netanyahu untuk mencakup kejahatan terhadap jurnalis, dan memasukkan pembunuhan lebih dari 220 jurnalis dalam penyelidikan Palestina.

"Pembunuhan Anas Al-Sharif begitu terang-terangan, begitu arogan, dan begitu penuh penghinaan terhadap kehidupan manusia, kebenaran, tatanan hukum, dan kemanusiaan itu sendiri sehingga tidak bisa dan tidak akan dibiarkan berlalu dalam keheningan," kata Ketua HRF Dyab Abou Jahjah.

Menekankan bukti yang ada, mereka mendesak ICC untuk "melampaui pernyataan 'keprihatinan mendalam' dan mengambil langkah tegas yang dituntut oleh keadilan: bertindak."