PERANG GAZA
2 menit membaca
Organisasi HAM gugat Israel ke ICC atas pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza
Yayasan Hind Rajab dan Pusat Palestina untuk Hak Asasi Manusia, dalam kasus bersama di Pengadilan Pidana Internasional, menyebutkan nama-nama senior militer dan politisi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Organisasi HAM gugat Israel ke ICC atas pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza
PBB mengecam pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza. / AA
13 Agustus 2025

Yayasan Hind Rajab (HRF) dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) telah mengajukan kasus bersama ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Israel atas pembunuhan koresponden Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif, dan rekan-rekannya di Gaza, menurut pernyataan bersama yang dirilis pada hari Selasa.

Pada hari Minggu, jurnalis berusia 28 tahun tersebut sedang merekam di luar Rumah Sakit Al Shifa ketika sebuah misil menghantam tenda tempat ia dan wartawan lainnya berlindung. Tujuh orang tewas, termasuk empat jurnalis dari Al Jazeera dan satu dari Sahat Media Platform.

Militer Israel kemudian mengakui bahwa serangan tersebut disengaja, dengan menuduh para korban sebagai "teroris yang mengenakan rompi pers."

Pengajuan ke ICC tersebut menyebutkan nama-nama tokoh militer dan politik senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan genosida.

Mereka mendesak pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, memperluas surat perintah Netanyahu untuk mencakup kejahatan terhadap jurnalis, dan memasukkan pembunuhan lebih dari 220 jurnalis dalam penyelidikan Palestina.

"Pembunuhan Anas Al-Sharif begitu terang-terangan, begitu arogan, dan begitu penuh penghinaan terhadap kehidupan manusia, kebenaran, tatanan hukum, dan kemanusiaan itu sendiri sehingga tidak bisa dan tidak akan dibiarkan berlalu dalam keheningan," kata Ketua HRF Dyab Abou Jahjah.

Menekankan bukti yang ada, mereka mendesak ICC untuk "melampaui pernyataan 'keprihatinan mendalam' dan mengambil langkah tegas yang dituntut oleh keadilan: bertindak."

Direkomendasikan

Selain itu, para ahli PBB, dalam pernyataan terpisah, mengutuk pembunuhan para jurnalis Al Jazeera.

"Pembunuhan empat jurnalis tepat ketika Israel mengumumkan rencananya untuk mengambil alih Kota Gaza bukanlah kebetulan, tetapi upaya yang disengaja untuk membungkam mereka yang akan mengungkap kekejaman IDF (tentara) kepada dunia," kata mereka.

"Sungguh keterlaluan bahwa tentara Israel berani pertama-tama meluncurkan kampanye untuk mencemarkan nama Anas Al-Sharif sebagai anggota Hamas guna mendiskreditkan pelaporannya, lalu membunuh dia dan rekan-rekannya karena menyampaikan kebenaran kepada dunia."

Ini adalah tindakan "tentara arogan yang percaya dirinya kebal hukum, tidak peduli seberapa berat kejahatan yang dilakukannya," tambah mereka, mendesak diakhirinya impunitas.

"Negara-negara yang terus mendukung Israel sekarang harus memberlakukan sanksi keras terhadap pemerintahnya untuk mengakhiri pembunuhan, kekejaman, dan kelaparan massal," mereka menyimpulkan.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us