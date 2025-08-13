Turkiye berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) senilai $6,3 miliar selama paruh pertama tahun ini, menurut pengumuman dari Asosiasi Investor Internasional pada hari Selasa.

Jumlah FDI di negara tersebut meningkat sebesar 27 persen secara tahunan pada periode Januari hingga Juni, menurut siaran pers dari asosiasi tersebut.

Hanya pada bulan Juni, volume FDI mencapai $1,6 miliar, sementara totalnya telah melampaui $281 miliar sejak tahun 2022, menurut laporan tersebut.