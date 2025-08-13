TÜRKİYE
Turkiye menarik $6,3 miliar dalam investasi asing langsung pada paruh pertama tahun ini
Sejak 2022, volume investasi asing langsung (FDI) telah melebihi $281 miliar di Turkiye, menurut Asosiasi Investor Internasional.
Tahun lalu, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa tahun 2024 mencatatkan rekor ekspor dan pertumbuhan ekonomi Turkiye. / Anadolu Agency
13 Agustus 2025

Turkiye berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) senilai $6,3 miliar selama paruh pertama tahun ini, menurut pengumuman dari Asosiasi Investor Internasional pada hari Selasa.

Jumlah FDI di negara tersebut meningkat sebesar 27 persen secara tahunan pada periode Januari hingga Juni, menurut siaran pers dari asosiasi tersebut.

Hanya pada bulan Juni, volume FDI mencapai $1,6 miliar, sementara totalnya telah melampaui $281 miliar sejak tahun 2022, menurut laporan tersebut.

Dari total aliran masuk FDI sebesar $6,3 miliar, $3,9 miliar tercatat dalam bentuk modal investasi.

Data menunjukkan bahwa $2,2 miliar dari FDI berasal dari instrumen utang, sementara $0,9 miliar berasal dari penjualan real estat kepada warga asing.

Pemotongan suku bunga dan penurunan inflasi menjadi beberapa faktor yang mendorong investasi.

SUMBER:AA
