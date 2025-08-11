TÜRKİYE
Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo menghantam wilayah barat Turkiye
Menurut menteri dalam negeri, belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi beberapa bangunan runtuh.
Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Turkiye bagian barat. / AA
11 Agustus 2025

Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Sindirgi di wilayah barat Turkiye pada hari Minggu, menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Turkiye (AFAD).

Guncangan gempa dirasakan di beberapa kota di bagian barat negara tersebut, termasuk Istanbul dan destinasi wisata populer Izmir. Tidak ada laporan korban jiwa.

Sekitar 10 bangunan runtuh di Sindirgi, pusat gempa tersebut, termasuk sebuah bangunan tiga lantai di pusat kota, menurut Wali Kota Serkan Sak yang menyampaikan informasi ini melalui media lokal Turkiye.

"Enam orang tinggal di bangunan tiga lantai ini. Empat orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan," katanya, seraya menambahkan bahwa upaya untuk mengevakuasi dua orang lainnya masih berlangsung.

"Bangunan dan masjid mengalami kerusakan, tetapi kami belum menerima laporan adanya korban jiwa," tambahnya.

Gempa terjadi pada pukul 16.53 GMT, dengan gempa susulan berkisar antara 3,5 hingga 4,6 magnitudo, menurut AFAD.

Turkiye dilintasi oleh beberapa jalur patahan geologi yang sebelumnya telah menyebabkan bencana besar di negara tersebut.

Gempa kembar pada Februari 2023 di wilayah barat daya menewaskan setidaknya 53.000 orang dan menghancurkan Antakya, lokasi kota kuno Antiokhia.

Pada awal Juli, gempa berkekuatan 5,8 magnitudo di wilayah yang sama menyebabkan satu orang meninggal dunia dan melukai 69 orang.

SUMBER:TRT World and Agencies
