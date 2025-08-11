Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Sindirgi di wilayah barat Turkiye pada hari Minggu, menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Turkiye (AFAD).

Guncangan gempa dirasakan di beberapa kota di bagian barat negara tersebut, termasuk Istanbul dan destinasi wisata populer Izmir. Tidak ada laporan korban jiwa.

Sekitar 10 bangunan runtuh di Sindirgi, pusat gempa tersebut, termasuk sebuah bangunan tiga lantai di pusat kota, menurut Wali Kota Serkan Sak yang menyampaikan informasi ini melalui media lokal Turkiye.

"Enam orang tinggal di bangunan tiga lantai ini. Empat orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan," katanya, seraya menambahkan bahwa upaya untuk mengevakuasi dua orang lainnya masih berlangsung.

"Bangunan dan masjid mengalami kerusakan, tetapi kami belum menerima laporan adanya korban jiwa," tambahnya.