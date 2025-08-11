Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Lapangan Beyazit, Istanbul, pada Sabtu malam setelah salat magrib untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap genosida dan kelaparan paksa yang terus berlangsung di Gaza oleh Israel.

Demonstrasi ini, yang melibatkan organisasi non-pemerintah serta banyak anggota masyarakat, dilanjutkan dengan pawai menuju Masjid Ayasofya yang bersejarah.

Para peserta berupaya meningkatkan kesadaran tentang krisis kemanusiaan dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Gaza di tengah kekerasan yang meningkat serta kekurangan makanan dan pasokan medis yang parah.

Penyelenggara menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna mengakhiri penderitaan tersebut.

Israel menghadapi kecaman yang semakin meningkat atas genosida di Gaza, di mana lebih dari 61.000 orang telah tewas sejak Oktober 2023.