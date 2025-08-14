Turkiye menargetkan untuk mencapai lebih dari $2 miliar dalam ekspor ke negara tetangga Suriah setelah menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif baru, menurut Ketua Dewan Suriah dari Majelis Eksportir Turkiye (TIM).

Celal Kadooglu menyatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan dengan kamar dagang Damaskus dan Aleppo telah ditandatangani, sementara Dewan Suriah dari TIM bertemu dengan delegasi dari Kementerian Ekonomi dan Industri Suriah untuk membahas hubungan perdagangan dan investasi antara Turkiye dan Suriah.

“Kementerian kami sedang berupaya menggantikan perjanjian perdagangan bebas antara Turkiye dan Suriah yang tidak diterapkan sejak 2011 (ketika perang saudara dimulai) dengan perjanjian yang jauh lebih komprehensif,” katanya. “Ekspor Turkiye ke Suriah meningkat 49,3 persen menjadi lebih dari $1,2 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun ini.”

“Kami memperkirakan ekspor Turkiye ke Suriah akan mencapai lebih dari $2 miliar pada akhir tahun,” tambahnya.