Turkiye bertujuan mengekspor lebih dari $2 miliar ke Suriah setelah perjanjian perdagangan baru
Dewan Eksportir Turkiye mengatakan bahwa perjanjian kemitraan dengan kamar dagang di Damaskus dan Aleppo bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, setelah ekspor naik hampir 50 persen menjadi $1,2 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun ini.
Seorang pejabat mengatakan, "Kami memperkirakan ekspor Turkiye ke Suriah akan mencapai lebih dari $2 miliar pada akhir tahun ini." / AA
14 Agustus 2025

Turkiye menargetkan untuk mencapai lebih dari $2 miliar dalam ekspor ke negara tetangga Suriah setelah menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif baru, menurut Ketua Dewan Suriah dari Majelis Eksportir Turkiye (TIM).

Celal Kadooglu menyatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan dengan kamar dagang Damaskus dan Aleppo telah ditandatangani, sementara Dewan Suriah dari TIM bertemu dengan delegasi dari Kementerian Ekonomi dan Industri Suriah untuk membahas hubungan perdagangan dan investasi antara Turkiye dan Suriah.

“Kementerian kami sedang berupaya menggantikan perjanjian perdagangan bebas antara Turkiye dan Suriah yang tidak diterapkan sejak 2011 (ketika perang saudara dimulai) dengan perjanjian yang jauh lebih komprehensif,” katanya. “Ekspor Turkiye ke Suriah meningkat 49,3 persen menjadi lebih dari $1,2 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun ini.”

“Kami memperkirakan ekspor Turkiye ke Suriah akan mencapai lebih dari $2 miliar pada akhir tahun,” tambahnya.

Kadooglu juga menyebutkan bahwa sektor biji-bijian tetap menjadi yang terdepan di antara total impor, tetapi terdapat aktivitas signifikan di sektor kimia, produk perairan dan hewan, serta industri barang listrik dan elektronik.

“Kami akan berpartisipasi dalam Pameran Internasional Damaskus ke-62 yang akan diadakan pada 27 Agustus–5 September dengan stan Turkiye kami,” katanya. “Kami percaya acara ini akan memberikan peluang untuk investasi bersama.”

