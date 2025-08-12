Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengundang Presiden Korea Selatan pada 25 Agustus untuk merumuskan rincian kesepakatan perdagangan terbaru mereka dan membahas topik seperti semikonduktor, industri kapal, dan lainnya, menurut pernyataan dari Seoul.

Pengumuman ini disampaikan pada hari Selasa.

Sebagai imbalan atas pengurangan tarif yang sebelumnya diancamkan sebesar 25 persen menjadi 15 persen, Trump menyatakan pada 31 Juli bahwa Korea Selatan akan "memberikan" kepada Amerika Serikat investasi senilai $350 miliar dan membeli produk energi senilai $100 miliar.

Trump juga menyebut bahwa Korea Selatan setuju untuk menginvestasikan sejumlah besar uang tambahan, yang jumlahnya akan diumumkan saat Presiden Lee Jae Myung mengunjungi Gedung Putih.

Kantor Lee menyatakan bahwa pertemuan tersebut akan membahas pengembangan aliansi menjadi "kemitraan strategis komprehensif yang berorientasi masa depan" sebagai respons terhadap perubahan lingkungan keamanan dan ekonomi global.

Trump dan Lee akan mendiskusikan kerja sama "di sektor manufaktur seperti semikonduktor, baterai, dan industri kapal, serta dalam kemitraan keamanan ekonomi yang mencakup teknologi canggih, mineral penting, dan bidang lainnya," kata juru bicara Kang Yu-jung.

Industri galangan kapal terbesar kedua di dunia