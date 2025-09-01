Partai oposisi terbesar di Thailand bersiap menggelar pertemuan penting untuk menentukan siapa yang akan mereka dukung sebagai perdana menteri berikutnya, setelah petahana digulingkan melalui putusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Paetongtarn Shinawatra pada Jumat lalu setelah menyatakan ia melanggar standar etika dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Putusan tersebut membuat Thailand kini hanya dipimpin oleh seorang perdana menteri sementara dan kabinet caretaker, sementara faksi minoritas berlomba-lomba mencari dukungan untuk membentuk pemerintahan baru secepatnya pada Rabu mendatang.

Partai Pheu Thai pimpinan Paetongtarn dan Partai Bhumjaithai yang konservatif — yang meninggalkan koalisi akibat sengketa perbatasan itu — kini sama-sama mengincar 143 kursi penting milik Partai Rakyat.

Namun, Partai Rakyat menegaskan dukungan mereka bergantung pada syarat pembubaran parlemen untuk pemilu baru dalam waktu empat bulan, yang berpotensi memicu gejolak politik lebih lanjut.

Berdasarkan konstitusi Thailand, hanya kandidat perdana menteri yang diajukan dalam pemilu terakhir tahun 2023 yang berhak maju.