Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa ia telah mengajukan dekrit kerajaan untuk membubarkan parlemen guna mengadakan pemilu dadakan.

Phumtham menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena meningkatnya ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Thai Enquirer.

Phumtham juga menyoroti bahwa keputusan Partai Rakyat untuk mendukung pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, sebagai perdana menteri sambil tetap berada di oposisi dapat menghasilkan pemerintahan minoritas yang lemah.

"Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti ini, ditambah dengan tantangan ekonomi yang sedang berlangsung, memulihkan kepercayaan di dalam dan tentang negara ini sangatlah penting," katanya.

Terkait TRT Global - Oposisi Thailand menggelar puncak pengangkatan raja baru untuk memutuskan perdana menteri baru

Langkah terbaru ini muncul setelah pemimpin oposisi, Charnvirakul, menyatakan bahwa ia telah menandatangani kesepakatan dengan Partai Rakyat untuk mendukungnya menjadi perdana menteri.