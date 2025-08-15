TÜRKİYE
2 menit membaca
Bagaimana ekonomi Turkiye bertransformasi dalam 22 tahun terakhir
Pertumbuhan “tanpa henti” Turkiye berlanjut di tengah krisis global, dengan target ekspor senilai 390 miliar dolar AS yang akan tercapai pada akhir 2025, menurut Kementerian Perdagangan.
Bagaimana ekonomi Turkiye bertransformasi dalam 22 tahun terakhir
Kementerian menyatakan pendapatan nasional per kapita Türkiye meningkat dari $3.608 pada tahun 2002 menjadi $15.971 pada akhir kuartal pertama tahun 2025. / AA
15 Agustus 2025

Ekonomi Turkiye telah berubah total dalam 22 tahun sejak Recep Tayyip Erdogan terpilih – awalnya sebagai perdana menteri, kemudian presiden – dengan produk domestik bruto (PDB) riil tahunan tumbuh 5,3 persen, mencapai rekor tertinggi 1,37 triliun dolar AS pada kuartal kedua 2025.

PDB Turkiye pada 2002 – setahun sebelum Erdogan menjabat – bernilai 238 miliar dolar AS, dan untuk pertama kalinya melampaui angka 1 triliun dolar AS pada 2024, menurut pernyataan Kementerian Perdagangan.

Target ekspor Erdogan senilai 390 miliar dolar AS juga diperkirakan tercapai pada akhir tahun ini, sementara pendapatan nasional negara tersebut diproyeksikan naik menjadi 1,4 triliun dolar AS.

“Turkiye … telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di OECD selama dekade terakhir,” kata pernyataan itu. “Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan Turkiye menjadi 3 persen dalam laporan Juli, sementara pertumbuhan kami yang berlanjut selama 19 kuartal berturut-turut terus terjadi di tengah krisis global.”

TerkaitTRT Global - Sektor pariwisata Turkiye diperkirakan akan pecahkan rekor dengan pendapatan $135 miliar pada 2025

Kementerian itu menyebut pendapatan nasional per kapita Turkiye naik dari 3.608 dolar AS pada 2002 menjadi 15.971 dolar AS pada akhir kuartal pertama 2025.

Direkomendasikan

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahunan Turkiye turun dari 55,1 miliar dolar AS pada Mei 2023 menjadi 10 miliar dolar AS pada akhir 2024, dengan ekspor barang dan jasa mencapai total 377 miliar dolar AS — angka tertinggi sejak republik ini berdiri pada 1923.

Selama Januari-Juli tahun ini, ekspor Turkiye mencapai 156,4 miliar dolar AS, 67,8 miliar dolar AS di antaranya ke Uni Eropa — naik 8,5 persen. Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Irak menjadi penerima utama ekspor Turkiye dalam enam bulan pertama tahun ini.

Pada saat yang sama, surplus perdagangan Turkiye di sektor jasa mencapai 62 miliar dolar AS tahun lalu, menempatkan negara tersebut di peringkat kelima dunia untuk surplus jasa terbesar.

“Sekitar 115 pertemuan tingkat tinggi dan 37 pertemuan global telah dilakukan, sementara inisiatif baru dalam kerja sama perdagangan dan investasi terus berjalan dengan Organisasi Negara-Negara Turkik, Uni Eropa, Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, OECD, dan negara-negara Balkan,” kata pernyataan tersebut.

Turkiye juga menerapkan kerangka Strategi Negara Jauh untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara yang letaknya jauh menjadi 50 miliar dolar AS pada 2028, sementara inisiatif Peningkatan Ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam diharapkan meningkatkan pangsa ekspor ke negara anggota OKI dalam total ekspor Turkiye menjadi 30 persen.

TerkaitTRT Global - Turkiye bertujuan mengekspor lebih dari $2 miliar ke Suriah setelah perjanjian perdagangan baru
SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us