Ekonomi Turkiye telah berubah total dalam 22 tahun sejak Recep Tayyip Erdogan terpilih – awalnya sebagai perdana menteri, kemudian presiden – dengan produk domestik bruto (PDB) riil tahunan tumbuh 5,3 persen, mencapai rekor tertinggi 1,37 triliun dolar AS pada kuartal kedua 2025.
PDB Turkiye pada 2002 – setahun sebelum Erdogan menjabat – bernilai 238 miliar dolar AS, dan untuk pertama kalinya melampaui angka 1 triliun dolar AS pada 2024, menurut pernyataan Kementerian Perdagangan.
Target ekspor Erdogan senilai 390 miliar dolar AS juga diperkirakan tercapai pada akhir tahun ini, sementara pendapatan nasional negara tersebut diproyeksikan naik menjadi 1,4 triliun dolar AS.
“Turkiye … telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di OECD selama dekade terakhir,” kata pernyataan itu. “Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan Turkiye menjadi 3 persen dalam laporan Juli, sementara pertumbuhan kami yang berlanjut selama 19 kuartal berturut-turut terus terjadi di tengah krisis global.”
Kementerian itu menyebut pendapatan nasional per kapita Turkiye naik dari 3.608 dolar AS pada 2002 menjadi 15.971 dolar AS pada akhir kuartal pertama 2025.
Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahunan Turkiye turun dari 55,1 miliar dolar AS pada Mei 2023 menjadi 10 miliar dolar AS pada akhir 2024, dengan ekspor barang dan jasa mencapai total 377 miliar dolar AS — angka tertinggi sejak republik ini berdiri pada 1923.
Selama Januari-Juli tahun ini, ekspor Turkiye mencapai 156,4 miliar dolar AS, 67,8 miliar dolar AS di antaranya ke Uni Eropa — naik 8,5 persen. Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Irak menjadi penerima utama ekspor Turkiye dalam enam bulan pertama tahun ini.
Pada saat yang sama, surplus perdagangan Turkiye di sektor jasa mencapai 62 miliar dolar AS tahun lalu, menempatkan negara tersebut di peringkat kelima dunia untuk surplus jasa terbesar.
“Sekitar 115 pertemuan tingkat tinggi dan 37 pertemuan global telah dilakukan, sementara inisiatif baru dalam kerja sama perdagangan dan investasi terus berjalan dengan Organisasi Negara-Negara Turkik, Uni Eropa, Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, OECD, dan negara-negara Balkan,” kata pernyataan tersebut.
Turkiye juga menerapkan kerangka Strategi Negara Jauh untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara yang letaknya jauh menjadi 50 miliar dolar AS pada 2028, sementara inisiatif Peningkatan Ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam diharapkan meningkatkan pangsa ekspor ke negara anggota OKI dalam total ekspor Turkiye menjadi 30 persen.