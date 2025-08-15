Ekonomi Turkiye telah berubah total dalam 22 tahun sejak Recep Tayyip Erdogan terpilih – awalnya sebagai perdana menteri, kemudian presiden – dengan produk domestik bruto (PDB) riil tahunan tumbuh 5,3 persen, mencapai rekor tertinggi 1,37 triliun dolar AS pada kuartal kedua 2025.

PDB Turkiye pada 2002 – setahun sebelum Erdogan menjabat – bernilai 238 miliar dolar AS, dan untuk pertama kalinya melampaui angka 1 triliun dolar AS pada 2024, menurut pernyataan Kementerian Perdagangan.

Target ekspor Erdogan senilai 390 miliar dolar AS juga diperkirakan tercapai pada akhir tahun ini, sementara pendapatan nasional negara tersebut diproyeksikan naik menjadi 1,4 triliun dolar AS.

“Turkiye … telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di OECD selama dekade terakhir,” kata pernyataan itu. “Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan Turkiye menjadi 3 persen dalam laporan Juli, sementara pertumbuhan kami yang berlanjut selama 19 kuartal berturut-turut terus terjadi di tengah krisis global.”

Kementerian itu menyebut pendapatan nasional per kapita Turkiye naik dari 3.608 dolar AS pada 2002 menjadi 15.971 dolar AS pada akhir kuartal pertama 2025.