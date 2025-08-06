Bangladesh akan mengadakan pemilu pada Februari 2026, kata pemimpin sementara Muhammad Yunus, sebagai pemilihan pertama sejak pemberontakan massal yang menggulingkan pemerintah tahun lalu.

“Atas nama pemerintahan sementara, saya akan menulis surat kepada Komisioner Pemilu untuk meminta agar pemilihan diadakan sebelum Ramadan pada Februari 2026,” ujar Yunus dalam siaran peringatan satu tahun penggulingan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Pemenang Nobel Perdamaian berusia 85 tahun itu memimpin pemerintahan sementara sebagai penasihat utama hingga pemilu digelar dan mengatakan akan mundur setelah pemilihan berlangsung.

“Kami akan memasuki fase terakhir dan paling penting setelah menyampaikan pidato ini kepada Anda, yaitu serah terima kekuasaan kepada pemerintahan terpilih,” katanya.