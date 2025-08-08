Presiden sementara Myanmar, U Myint Swe, meninggal dunia pada Kamis pagi, menurut Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional negara tersebut.
Beliau berusia 74 tahun.
Menurut laporan media lokal, Myint Swe berada dalam kondisi kritis dan dirawat di unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit militer di ibu kota, Naypyitaw.
Sejak awal tahun 2023, beliau mengalami penurunan kemampuan bergerak dan kesulitan makan. Hasil tes menunjukkan bahwa beliau menderita penyakit Parkinson dan gangguan neurologis terkait.
Beliau juga menjalani perawatan medis di Mount Elizabeth Medical Center di Singapura pada April tahun lalu.
Myint Swe menjadi presiden sementara setelah militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.