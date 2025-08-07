Sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, China secara resmi menyatakan sikap netral dengan menyerukan dialog dan penyelesaian damai. Namun, ada kecurigaan bahwa kebijakan nyata Beijing jauh dari netral: China secara aktif memperluas kerja sama ekonomi dengan Moskow, termasuk ekspor produk dengan penggunaan ganda.

Pada tahun 2024, perdagangan antara kedua negara mencapai rekor $245 miliar — lebih dari 65% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 ($147 miliar). Meskipun secara formal Beijing tidak memasok senjata mematikan, produk yang diekspor mencakup mikrochip, modul elektronik, optik, dan sistem navigasi yang dapat digunakan dalam teknologi militer Rusia.

Pada musim panas 2025, kecurigaan semakin meningkat. Dalam puing-puing drone yang ditembak jatuh di atas Kyiv, ditemukan komponen asal China. Media juga mengungkap bahwa mesin untuk drone tersebut dipasok melalui perusahaan-perusahaan bayangan yang terdaftar sebagai "instalasi pendingin industri" — cara untuk menghindari kontrol ekspor.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah memberlakukan sanksi terhadap lima perusahaan China: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology, dan Ningbo BLIN Machinery. Kekhawatiran juga muncul di Brussels.

Menurut laporan Politico, Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi terhadap China karena kemungkinan keterlibatan dalam pasokan komponen drone ke Rusia. “Laporan ini akurat dan menunjukkan bahwa China meningkatkan perannya — baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tanpa dukungan ini, perang akan terlihat berbeda,” ujar seorang diplomat Eropa.

Inisiatif serupa juga muncul di Amerika Serikat. Sekelompok senator mengajukan rancangan undang-undang yang mencakup sanksi terhadap perusahaan, bank, dan pimpinan China. Washington berharap tekanan ekonomi dapat mendorong Moskow untuk bernegosiasi dan mengurangi intensitas konflik.

Apa yang bisa dilakukan Uni Eropa?

Kemampuan untuk memengaruhi posisi China terbatas, kata ekonom Yaroslav Romanchuk kepada TRT bahasa Rusia. “Bagi Barat, ini adalah perang untuk nilai-nilai, kedaulatan Ukraina, dan stabilitas dunia. Namun, China bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri — dan kecil kemungkinan akan menghentikan dukungannya kepada Rusia tanpa keuntungan nyata yang tidak siap ditawarkan Barat,” jelasnya.

Namun demikian, Uni Eropa terus mempertimbangkan langkah-langkah sanksi. Sebelumnya, Brussels telah memberlakukan pembatasan terhadap sejumlah perusahaan dan perwakilan China. Menurut analis politik Alexei Yakubin, skenario ini dapat terulang. Targetnya bisa berupa perusahaan tertentu maupun individu yang terkait.