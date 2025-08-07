Hujan deras yang memicu banjir di Pakistan dalam beberapa minggu terakhir, yang menewaskan ratusan orang, diperburuk oleh krisis iklim, menurut sebuah studi baru.

Studi yang dilakukan oleh World Weather Attribution, sebuah kelompok ilmuwan internasional yang meneliti peran pemanasan global dalam cuaca ekstrem, menemukan bahwa curah hujan dari 24 Juni hingga 23 Juli di negara Asia Selatan tersebut 10-15 persen lebih tinggi akibat perubahan iklim, yang menyebabkan banyak bangunan runtuh di wilayah perkotaan dan pedesaan Pakistan.

Pemerintah Pakistan melaporkan setidaknya 300 kematian dan 1.600 rumah rusak akibat banjir, hujan deras, dan cuaca lainnya sejak 26 Juni.

Saqib Hassan, seorang pengusaha berusia 50 tahun di Pakistan utara, mengatakan bahwa banjir pada 22 Juli menghancurkan rumahnya dan 18 rumah kerabatnya, termasuk peternakan susu mereka. Hewan ternaknya hanyut, menyebabkan kerugian besar — diperkirakan mencapai 100 juta rupee (Rp5,5 miliar) — bagi dia dan keluarganya.

Pengumuman mendadak dari masjid terdekat menjadi satu-satunya peringatan bagi mereka untuk mengungsi dari rumah mereka di kota kecil Sarwarabad dan menuju tempat yang lebih tinggi.

“Kami sekarang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah kami telah hancur. Pemerintah hanya memberikan kami bantuan makanan senilai 50.000 rupee (Rp2,7 juta) dan tujuh tenda, tempat kami tinggal selama dua minggu terakhir,” kata Hassan melalui telepon.

Suhu tinggi dan curah hujan intens yang diperburuk oleh pemanasan global telah mempercepat kejadian cuaca ekstrem lebih cepat dari yang diperkirakan para ahli iklim, kata Jakob Steiner, seorang ilmuwan iklim yang berbasis di Islamabad, yang tidak terlibat dalam studi WWA.

“Dalam beberapa minggu terakhir, kami berusaha keras untuk menganalisis jumlah kejadian, tidak hanya di Pakistan, tetapi juga di wilayah Asia Selatan yang membuat kami terkejut,” katanya.

“Banyak kejadian yang kami perkirakan akan terjadi pada tahun 2050 telah terjadi pada tahun 2025, karena suhu musim panas ini, sekali lagi, jauh di atas rata-rata,” kata Steiner, seorang ahli geosains dari Universitas Graz, Austria, yang mempelajari sumber daya air dan risiko terkait di wilayah pegunungan.

Hujan monsun deras telah menyebabkan serangkaian bencana yang melanda Asia Selatan, terutama pegunungan Himalaya yang membentang di lima negara, dalam beberapa bulan terakhir.

Danau glasial yang meluap menyebabkan banjir yang menghanyutkan jembatan utama yang menghubungkan Nepal dan China, serta beberapa bendungan pembangkit listrik tenaga air pada bulan Juli.

Awal pekan ini, sebuah desa di India utara dilanda banjir dan tanah longsor, menewaskan setidaknya empat orang dan membuat ratusan lainnya hilang.