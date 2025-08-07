Hujan deras yang memicu banjir di Pakistan dalam beberapa minggu terakhir, yang menewaskan ratusan orang, diperburuk oleh krisis iklim, menurut sebuah studi baru.
Studi yang dilakukan oleh World Weather Attribution, sebuah kelompok ilmuwan internasional yang meneliti peran pemanasan global dalam cuaca ekstrem, menemukan bahwa curah hujan dari 24 Juni hingga 23 Juli di negara Asia Selatan tersebut 10-15 persen lebih tinggi akibat perubahan iklim, yang menyebabkan banyak bangunan runtuh di wilayah perkotaan dan pedesaan Pakistan.
Pemerintah Pakistan melaporkan setidaknya 300 kematian dan 1.600 rumah rusak akibat banjir, hujan deras, dan cuaca lainnya sejak 26 Juni.
Saqib Hassan, seorang pengusaha berusia 50 tahun di Pakistan utara, mengatakan bahwa banjir pada 22 Juli menghancurkan rumahnya dan 18 rumah kerabatnya, termasuk peternakan susu mereka. Hewan ternaknya hanyut, menyebabkan kerugian besar — diperkirakan mencapai 100 juta rupee (Rp5,5 miliar) — bagi dia dan keluarganya.
Pengumuman mendadak dari masjid terdekat menjadi satu-satunya peringatan bagi mereka untuk mengungsi dari rumah mereka di kota kecil Sarwarabad dan menuju tempat yang lebih tinggi.
“Kami sekarang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah kami telah hancur. Pemerintah hanya memberikan kami bantuan makanan senilai 50.000 rupee (Rp2,7 juta) dan tujuh tenda, tempat kami tinggal selama dua minggu terakhir,” kata Hassan melalui telepon.
Suhu tinggi dan curah hujan intens yang diperburuk oleh pemanasan global telah mempercepat kejadian cuaca ekstrem lebih cepat dari yang diperkirakan para ahli iklim, kata Jakob Steiner, seorang ilmuwan iklim yang berbasis di Islamabad, yang tidak terlibat dalam studi WWA.
“Dalam beberapa minggu terakhir, kami berusaha keras untuk menganalisis jumlah kejadian, tidak hanya di Pakistan, tetapi juga di wilayah Asia Selatan yang membuat kami terkejut,” katanya.
“Banyak kejadian yang kami perkirakan akan terjadi pada tahun 2050 telah terjadi pada tahun 2025, karena suhu musim panas ini, sekali lagi, jauh di atas rata-rata,” kata Steiner, seorang ahli geosains dari Universitas Graz, Austria, yang mempelajari sumber daya air dan risiko terkait di wilayah pegunungan.
Hujan monsun deras telah menyebabkan serangkaian bencana yang melanda Asia Selatan, terutama pegunungan Himalaya yang membentang di lima negara, dalam beberapa bulan terakhir.
Danau glasial yang meluap menyebabkan banjir yang menghanyutkan jembatan utama yang menghubungkan Nepal dan China, serta beberapa bendungan pembangkit listrik tenaga air pada bulan Juli.
Awal pekan ini, sebuah desa di India utara dilanda banjir dan tanah longsor, menewaskan setidaknya empat orang dan membuat ratusan lainnya hilang.
Darurat Iklim
Penulis studi WWA, yang dirilis pada Kamis pagi, mengatakan bahwa curah hujan yang mereka analisis di Pakistan menunjukkan bahwa krisis iklim membuat banjir menjadi lebih berbahaya.
Para ilmuwan iklim menemukan bahwa atmosfer yang lebih hangat menyimpan lebih banyak uap air, yang dapat memperkuat curah hujan.
“Setiap peningkatan sepersepuluh derajat suhu akan menyebabkan curah hujan monsun yang lebih deras, menyoroti mengapa transisi cepat dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan sangat mendesak,” kata Mariam Zachariah, peneliti di Centre for Environmental Policy, Imperial College London, dan penulis utama studi WWA.
Meskipun Pakistan hanya bertanggung jawab atas kurang dari 1 persen gas pemanasan planet di atmosfer, penelitian menunjukkan bahwa negara ini menanggung kerusakan yang tidak seimbang akibat cuaca ekstrem.
Pakistan mengalami musim monsun paling menghancurkan pada tahun 2022, dengan banjir yang menewaskan lebih dari 1.700 orang dan menyebabkan kerugian sekitar $40 miliar.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dana global yang didirikan untuk menangani kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim atau dana untuk beradaptasi dengan perubahan iklim jauh dari cukup untuk membantu negara-negara seperti Pakistan menghadapi dampak iklim.
PBB memperingatkan bahwa dana kerugian dan kerusakan yang dimilikinya hanya mencakup sebagian kecil dari yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian ekonomi tahunan terkait perubahan iklim.
Demikian pula, laporan PBB menyatakan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang bertanggung jawab atas sebagian besar gas pemanasan planet di atmosfer, memberikan jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan dalam pembiayaan adaptasi.
Dana ini dapat membantu meningkatkan perumahan dan infrastruktur di daerah yang rentan terhadap banjir.
Laporan WWA menyebutkan bahwa sebagian besar populasi perkotaan Pakistan yang berkembang pesat tinggal di rumah-rumah darurat, sering kali di daerah rawan banjir. Runtuhnya rumah menjadi penyebab utama dari 300 kematian yang disebutkan dalam laporan tersebut, yang menyumbang lebih dari separuhnya.
“Setengah dari populasi perkotaan Pakistan tinggal di pemukiman rapuh di mana banjir meruntuhkan rumah dan merenggut nyawa,” kata Maja Vahlberg dari Red Cross Red Crescent Climate Centre, yang juga membantu menulis laporan WWA, dalam sebuah pernyataan pers.
“Membangun rumah yang tahan banjir dan menghindari pembangunan di zona banjir akan membantu mengurangi dampak hujan monsun yang deras.”