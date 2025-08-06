Militer India mengerahkan anjing pelacak, drone, dan alat berat pada Rabu untuk mencari puluhan orang yang hilang sehari setelah banjir bandang mematikan melanda kawasan Himalaya.

Sedikitnya empat orang dilaporkan tewas dan sekitar 100 orang masih belum ditemukan—termasuk 11 personel militer—setelah gelombang lumpur dan puing-puing menerjang lembah sempit pegunungan dan menghantam kota Dharali di negara bagian Uttarakhand.

“Tambahan pasukan tentara, anjing pelacak, drone pemantau dan logistik, serta alat berat telah dikerahkan... untuk mempercepat upaya pencarian,” kata militer India pada Rabu.

Helikopter militer juga dikerahkan untuk mengirimkan “persediaan penting, obat-obatan, dan melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak,” tambahnya.

Kepala Menteri Negara Bagian Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, mengatakan banjir tersebut disebabkan oleh hujan deras ekstrem akibat fenomena "cloudburst", dan bahwa tim penyelamat telah diterjunkan dengan “skala siaga penuh.”

Rekaman yang disiarkan media India memperlihatkan luapan air berlumpur yang mengerikan menghanyutkan gedung-gedung bertingkat di wilayah wisata tersebut pada Selasa sore.

Beberapa orang terlihat berlari menyelamatkan diri sebelum akhirnya tersapu gelombang lumpur gelap yang mencabut bangunan dari pondasinya.

Menteri Negara Urusan Pertahanan, Sanjay Seth, mengatakan kepada kantor berita Press Trust of India (PTI) pada Selasa malam bahwa ia mendapat laporan “empat korban tewas dan sekitar 100 orang masih hilang.”

Peristiwa ekstrem