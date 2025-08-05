Polusi plastik menyebabkan kerugian ekonomi terkait kesehatan lebih dari $1,5 triliun setiap tahun dan berkontribusi pada penyakit serta kematian di setiap tahap kehidupan, menurut tinjauan baru yang dipublikasikan pada Minggu di jurnal medis The Lancet.
“Dunia sedang dalam krisis plastik,” tulis para penulis. “Namun hal itu tidak tak terelakkan.” Mereka mendorong intervensi kebijakan berbasis ilmu dan yang hemat biaya, termasuk regulasi, penegakan hukum, dan insentif finansial, serupa dengan langkah yang digunakan untuk menangani polusi udara dan paparan timbal.
Temuan ini muncul bersamaan dengan dilanjutkannya negosiasi yang dipimpin PBB untuk merampungkan perjanjian plastik global di Jenewa.
Menyerukan plastik sebagai ancaman “sangat serius dan kian berkembang” bagi kesehatan manusia dan planet, tinjauan itu memperingatkan bahwa produksi plastik sedang meningkat pesat.
Menurut studi tersebut, produksi plastik melonjak dari hanya dua juta ton metrik pada 1950 menjadi 475 juta ton pada 2022 dan diproyeksikan mencapai 1,2 miliar ton pada 2060.
Sementara itu, delapan miliar ton limbah plastik telah menumpuk di lingkungan, sebagian besar masih tersisa di ekosistem karena tahan terhadap penguraian hayati. Kurang dari sepuluh persen plastik pernah didaur ulang.
Publikasi ini muncul saat negosiasi global dilanjutkan pekan ini di Jenewa untuk bagian kedua dari sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-5.2).
Mulai 5 hingga 14 Agustus, delegasi dari lebih dari 170 negara akan berupaya menghidupkan kembali momentum menuju kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum untuk mengekang polusi plastik.