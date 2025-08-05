Polusi plastik menyebabkan kerugian ekonomi terkait kesehatan lebih dari $1,5 triliun setiap tahun dan berkontribusi pada penyakit serta kematian di setiap tahap kehidupan, menurut tinjauan baru yang dipublikasikan pada Minggu di jurnal medis The Lancet.

“Dunia sedang dalam krisis plastik,” tulis para penulis. “Namun hal itu tidak tak terelakkan.” Mereka mendorong intervensi kebijakan berbasis ilmu dan yang hemat biaya, termasuk regulasi, penegakan hukum, dan insentif finansial, serupa dengan langkah yang digunakan untuk menangani polusi udara dan paparan timbal.

Temuan ini muncul bersamaan dengan dilanjutkannya negosiasi yang dipimpin PBB untuk merampungkan perjanjian plastik global di Jenewa.

Menyerukan plastik sebagai ancaman “sangat serius dan kian berkembang” bagi kesehatan manusia dan planet, tinjauan itu memperingatkan bahwa produksi plastik sedang meningkat pesat.