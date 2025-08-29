Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjalin kemitraan dengan GEM Limited dari China untuk proyek nikel senilai sekitar $1,42 miliar, menurut kantor berita nasional Indonesia, Antara.

Kesepakatan ini diresmikan melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (HoA), yang menyediakan kerangka kerja untuk potensi investasi bersama dalam peleburan High-Pressure Acid Leach (HPAL). Fasilitas ini diproyeksikan menghasilkan 66.000 ton nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggambarkan kemitraan ini sebagai langkah besar dalam memajukan agenda transformasi ekonomi Indonesia. "Integrasi penelitian dan pengembangan, energi hijau, dan daur ulang siklus tertutup mencerminkan jenis proyek berdampak tinggi yang akan menghasilkan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra investasi kami," ujarnya dalam sebuah pernyataan.