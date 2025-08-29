BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Danantara dan China jalin kerjasama dalam proyek nikel senilai $1,42 miliar
Danantara dan perusahaan asal China, GEM Limited menjalin kemitraan proyek nikel $1,42 miliar guna mendukung hilirisasi industri, inovasi dan keberlanjutan.
Danantara dan China jalin kerjasama dalam proyek nikel senilai $1,42 miliar
File foto: Indonesia meluncurkan badan pengelola dana kekayaan negara Danantara. / AFP
29 Agustus 2025

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjalin kemitraan dengan GEM Limited dari China untuk proyek nikel senilai sekitar $1,42 miliar, menurut kantor berita nasional Indonesia, Antara.

Kesepakatan ini diresmikan melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (HoA), yang menyediakan kerangka kerja untuk potensi investasi bersama dalam peleburan High-Pressure Acid Leach (HPAL). Fasilitas ini diproyeksikan menghasilkan 66.000 ton nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggambarkan kemitraan ini sebagai langkah besar dalam memajukan agenda transformasi ekonomi Indonesia. "Integrasi penelitian dan pengembangan, energi hijau, dan daur ulang siklus tertutup mencerminkan jenis proyek berdampak tinggi yang akan menghasilkan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra investasi kami," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Direkomendasikan

Roeslani menekankan bahwa kolaborasi dengan GEM, pemimpin global dalam solusi metalurgi hijau dan ekonomi sirkular, tidak hanya akan mendukung industrialisasi hilir Indonesia, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan dan inovasi.

Proyek nikel ini diharapkan mencakup kemitraan dengan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan perusahaan internasional terkait lainnya.

Inisiatif ini sejalan dengan dorongan Indonesia yang lebih luas untuk pembangunan industri melalui Indonesia Green Industrial Park (IGIP), yang menargetkan penciptaan hingga 80.000 lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang signifikan selama lima tahun ke depan.

GEM Limited tidak hanya berinvestasi di proyek nikel, tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui pendirian laboratorium penelitian metalurgi mutakhir senilai US$30 juta bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), sebuah inisiatif yang memperkokoh peran Indonesia sebagai pusat regional riset dan inovasi.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us