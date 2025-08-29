CEO Nvidia, Jensen Huang, mengatakan ia tengah berdiskusi dengan pemerintahan Trump untuk menjual chip Blackwell ke China, seiring perusahaan mencari cara memasuki pasar China setelah adanya pembatasan.
Huang menyampaikan kepada Fox Business pada Kamis bahwa ia "optimis" dengan negosiasi tersebut, namun menambahkan bahwa belum ada kerangka waktu untuk mencapai kesepakatan.
"Saya pikir percakapan ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi Presiden Trump memahami bahwa membiarkan dunia membangun AI dengan tumpukan teknologi Amerika membantu Amerika memenangkan perlombaan AI," kata Huang.
"Dan ia ingin teknologi Amerika tersebar di seluruh dunia sehingga seluruh dunia dibangun dengan standar Amerika, seperti halnya Dolar AS menjadi standar global," tambahnya.
CEO Nvidia itu juga membahas keyakinannya bahwa kecerdasan buatan (AI) akan "memperkaya kehidupan kita," meski beberapa pekerjaan mungkin akan "menghilang."
Huang menyatakan AI akan membawa banyak manfaat pada berbagai sektor, termasuk produktivitas, pertumbuhan PDB, dan kemampuan menghasilkan ide-ide baru.
"Setiap revolusi industri selalu membawa perubahan dalam perilaku sosial," ujarnya.
"Tapi saya memperkirakan ekonomi akan berjalan sangat baik karena AI dan otomatisasi. Dan saya berharap kita bisa memperkaya kehidupan kita. Kualitas hidup tentu akan meningkat seiring waktu. Beberapa pekerjaan akan hilang. Banyak pekerjaan baru akan muncul dan ditemukan. Tapi satu hal yang pasti, setiap pekerjaan akan berubah akibat AI."
Meski laporan pendapatan Nvidia kuartal kedua menunjukkan belum ada penjualan chip H20 ke China, Huang mengatakan perusahaan belum menerima pesanan, sambil menambahkan, "tapi kami berharap ada pesanan."
"H20 memang produk yang fantastis. Performa harga, efisiensi biayanya, dan kemampuannya menghasilkan token AI sungguh luar biasa," tambahnya.
Penjualan chip H20 canggih Nvidia ke China sebelumnya dibatasi oleh Washington pada April, dalam eskalasi perang teknologi dengan Beijing.
Namun, bulan lalu AS mengubah kebijakan, berjanji untuk menghapus pembatasan lisensi agar penjualan bisa dilakukan.
Di sisi lain, Beijing dilaporkan mendorong perusahaan lokal untuk menghindari penggunaan prosesor H20 Nvidia, terutama untuk kepentingan pemerintah.
Blackwell adalah salah satu chip AI paling menonjol dari Nvidia. Pada kuartal terakhir, penjualan chip canggih ini meningkat 17 persen secara tahunan.
"Blackwell adalah platform AI yang telah dinantikan dunia, menghadirkan lompatan generasi yang luar biasa — produksi Blackwell Ultra sedang berjalan penuh, dan permintaannya luar biasa," kata Huang dalam laporan keuangan.