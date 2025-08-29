CEO Nvidia, Jensen Huang, mengatakan ia tengah berdiskusi dengan pemerintahan Trump untuk menjual chip Blackwell ke China, seiring perusahaan mencari cara memasuki pasar China setelah adanya pembatasan.

Huang menyampaikan kepada Fox Business pada Kamis bahwa ia "optimis" dengan negosiasi tersebut, namun menambahkan bahwa belum ada kerangka waktu untuk mencapai kesepakatan.

"Saya pikir percakapan ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi Presiden Trump memahami bahwa membiarkan dunia membangun AI dengan tumpukan teknologi Amerika membantu Amerika memenangkan perlombaan AI," kata Huang.

"Dan ia ingin teknologi Amerika tersebar di seluruh dunia sehingga seluruh dunia dibangun dengan standar Amerika, seperti halnya Dolar AS menjadi standar global," tambahnya.

CEO Nvidia itu juga membahas keyakinannya bahwa kecerdasan buatan (AI) akan "memperkaya kehidupan kita," meski beberapa pekerjaan mungkin akan "menghilang."

Huang menyatakan AI akan membawa banyak manfaat pada berbagai sektor, termasuk produktivitas, pertumbuhan PDB, dan kemampuan menghasilkan ide-ide baru.

"Setiap revolusi industri selalu membawa perubahan dalam perilaku sosial," ujarnya.

"Tapi saya memperkirakan ekonomi akan berjalan sangat baik karena AI dan otomatisasi. Dan saya berharap kita bisa memperkaya kehidupan kita. Kualitas hidup tentu akan meningkat seiring waktu. Beberapa pekerjaan akan hilang. Banyak pekerjaan baru akan muncul dan ditemukan. Tapi satu hal yang pasti, setiap pekerjaan akan berubah akibat AI."