Sebuah armada yang menuju Gaza dan berangkat dari Barcelona terpaksa kembali ke pelabuhan setelah badai melanda beberapa bagian Spanyol pada malam hari.

Global Sumud Flotilla, yang terdiri dari sekitar 20 kapal dengan peserta dari 44 negara, memilih kembali dan menunda keberangkatannya untuk "memprioritaskan keselamatan," menurut pernyataan pada hari Senin.

Menghadapi angin dengan kecepatan lebih dari 56 kilometer per jam, beberapa kapal kecil yang ikut dalam misi tersebut berisiko mengalami bahaya, demikian pernyataan tersebut.

Armada ini merupakan upaya terbesar sejauh ini untuk menghentikan blokade Israel terhadap wilayah Palestina melalui jalur laut.

Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan Israel di Kota Gaza, yang membatasi pengiriman makanan dan kebutuhan pokok di bagian utara wilayah Palestina tersebut.

Para ahli pangan memperingatkan awal bulan ini bahwa kota tersebut dilanda kelaparan, dengan setengah juta orang di seluruh wilayah tersebut menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah.

Perang brutal