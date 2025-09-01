Sebuah armada yang menuju Gaza dan berangkat dari Barcelona terpaksa kembali ke pelabuhan setelah badai melanda beberapa bagian Spanyol pada malam hari.
Global Sumud Flotilla, yang terdiri dari sekitar 20 kapal dengan peserta dari 44 negara, memilih kembali dan menunda keberangkatannya untuk "memprioritaskan keselamatan," menurut pernyataan pada hari Senin.
Menghadapi angin dengan kecepatan lebih dari 56 kilometer per jam, beberapa kapal kecil yang ikut dalam misi tersebut berisiko mengalami bahaya, demikian pernyataan tersebut.
Armada ini merupakan upaya terbesar sejauh ini untuk menghentikan blokade Israel terhadap wilayah Palestina melalui jalur laut.
Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan Israel di Kota Gaza, yang membatasi pengiriman makanan dan kebutuhan pokok di bagian utara wilayah Palestina tersebut.
Para ahli pangan memperingatkan awal bulan ini bahwa kota tersebut dilanda kelaparan, dengan setengah juta orang di seluruh wilayah tersebut menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah.
Perang brutal
Ribuan pendukung pro-Palestina berkumpul di bawah terik matahari di dermaga pelabuhan tua Barcelona pada hari Minggu untuk memberikan dukungan saat misi tersebut dimulai.
Badan Meteorologi Nasional Spanyol, AEMET, telah mengeluarkan peringatan tentang hujan deras dan badai kuat untuk wilayah Catalonia serta bagian lain Spanyol.
Belum jelas kapan konvoi maritim tersebut akan kembali berangkat dari Barcelona. Kapal-kapal lain diperkirakan akan bergabung dari berbagai wilayah Mediterania dalam beberapa hari mendatang, termasuk dari Tunis dan Sisilia.
Armada ini mendapat dukungan dari aktris pemenang Academy Award, Susan Sarandon, dan Liam Cunningham, yang dikenal melalui perannya dalam serial HBO “Game of Thrones.”
Militer Israel kemungkinan akan mencoba menghentikan kapal-kapal tersebut mendekati Gaza, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Perang brutal yang hampir berlangsung selama 23 bulan ini telah menewaskan lebih dari 63.000 orang, dengan hampir 340 warga Palestina meninggal akibat malnutrisi, termasuk 124 anak-anak, menurut pejabat kesehatan setempat.