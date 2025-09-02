Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) menyatakan bahwa para anggotanya, termasuk China, India, Rusia, dan Iran, "menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan yang menyebabkan korban sipil dan bencana kemanusiaan di Gaza," menurut pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua.

Sepuluh negara anggota SCO pada hari Senin juga mengutuk keras serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Juni, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak mereka di kota Tianjin, China utara.

"Negara-negara anggota menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik Israel-Palestina; sangat mengutuk tindakan yang menyebabkan korban sipil dan bencana kemanusiaan di Gaza; menyerukan gencatan senjata yang menyeluruh dan berkelanjutan serta bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," kata isi pernyataan tersebut.

Mereka juga "sangat mengutuk agresi militer Israel dan AS pada Juni 2025 terhadap Iran yang menargetkan infrastruktur nuklir sipil, menyebabkan korban jiwa, serta melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB," tambah pernyataan itu.

Kerja sama dalam keamanan, ekonomi

Para pemimpin SCO juga mengadopsi 24 dokumen untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pertukaran budaya.

Presiden China Xi Jinping menjadi tuan rumah pertemuan puncak dua hari para pemimpin SCO serta “SCO plus,” yang mempertemukan sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan, selain para pemimpin organisasi internasional.

Ini adalah pertemuan terbesar SCO sekaligus kelima kalinya China menjadi tuan rumah sejak blok ini dibentuk pada tahun 2001.

Para pemimpin juga mengadopsi Strategi Pembangunan SCO 10 Tahun hingga 2035, yang "menentukan tugas prioritas dan arah utama untuk memperdalam kerja sama multifaset demi memastikan perdamaian dan stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di wilayah SCO," menurut pernyataan bersama yang disebut Deklarasi Tianjin.

Di tengah tarif AS yang telah mengguncang pasar internasional, para pemimpin SCO menyatakan dukungan untuk sistem perdagangan multilateral.