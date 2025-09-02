Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) menyatakan bahwa para anggotanya, termasuk China, India, Rusia, dan Iran, "menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan yang menyebabkan korban sipil dan bencana kemanusiaan di Gaza," menurut pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua.
Sepuluh negara anggota SCO pada hari Senin juga mengutuk keras serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Juni, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak mereka di kota Tianjin, China utara.
"Negara-negara anggota menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik Israel-Palestina; sangat mengutuk tindakan yang menyebabkan korban sipil dan bencana kemanusiaan di Gaza; menyerukan gencatan senjata yang menyeluruh dan berkelanjutan serta bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," kata isi pernyataan tersebut.
Mereka juga "sangat mengutuk agresi militer Israel dan AS pada Juni 2025 terhadap Iran yang menargetkan infrastruktur nuklir sipil, menyebabkan korban jiwa, serta melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB," tambah pernyataan itu.
Kerja sama dalam keamanan, ekonomi
Para pemimpin SCO juga mengadopsi 24 dokumen untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pertukaran budaya.
Presiden China Xi Jinping menjadi tuan rumah pertemuan puncak dua hari para pemimpin SCO serta “SCO plus,” yang mempertemukan sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan, selain para pemimpin organisasi internasional.
Ini adalah pertemuan terbesar SCO sekaligus kelima kalinya China menjadi tuan rumah sejak blok ini dibentuk pada tahun 2001.
Para pemimpin juga mengadopsi Strategi Pembangunan SCO 10 Tahun hingga 2035, yang "menentukan tugas prioritas dan arah utama untuk memperdalam kerja sama multifaset demi memastikan perdamaian dan stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di wilayah SCO," menurut pernyataan bersama yang disebut Deklarasi Tianjin.
Di tengah tarif AS yang telah mengguncang pasar internasional, para pemimpin SCO menyatakan dukungan untuk sistem perdagangan multilateral.
Mereka juga memperingati 80 tahun kemenangan Perang Dunia II dan berdirinya PBB, tambah pernyataan itu.
Perdagangan rekor
SCO berevolusi dari mekanisme "Shanghai Five" yang terdiri dari China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan sebelum Uzbekistan bergabung sebagai anggota keenam.
Saat ini, organisasi ini mencakup 10 negara anggota, dua pengamat, dan 14 mitra dialog di Asia, Eropa, dan Afrika.
Organisasi ini mencakup sekitar 24 persen dari luas daratan global dan 42 persen populasi dunia, dengan negara-negara anggotanya menyumbang sekitar seperempat dari PDB global dan perdagangan yang meningkat hampir 100 kali lipat dalam dua dekade.
Perdagangan China dengan anggota SCO, pengamat, dan mitra dialog mencapai rekor $890 miliar pada tahun 2024, atau 14,4 persen dari total perdagangan luar negerinya.
Pada pertemuan puncak Tianjin, negara-negara anggota SCO memutuskan untuk menggabungkan status "pengamat" dan "mitra dialog" menjadi satu status tunggal yaitu "Mitra SCO."
Laos diterima sebagai “mitra SCO” baru pada pertemuan puncak Tianjin.