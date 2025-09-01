DUNIA
2 menit membaca
KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dimulai di Tianjin; Presiden Xi sampaikan pidato pembukaan
Pada akhir KTT, para pemimpin diharapkan untuk menandatangani Deklarasi Tianjin dan menyetujui strategi 10 tahun bersama dengan dokumen hasil.
KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dimulai di Tianjin; Presiden Xi sampaikan pidato pembukaan
Presiden China Xi Jinping mengatakan SCO harus 'memanfaatkan kekuatan pasar besar kita'. / Reuters
1 September 2025

KTT ke-25 Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dibuka pada hari Senin di China utara dengan Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato pembukaan.

China akan bekerja sama dengan semua pihak dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai untuk membawa forum keamanan regional ini ke tingkat yang baru, kata Presiden China Xi Jinping, sambil mengungkapkan ambisinya untuk menciptakan tatanan keamanan global yang baru.

Organisasi Kerja Sama Shanghai telah menjadi model untuk jenis hubungan internasional yang baru, ujar Xi dalam sambutannya yang ditujukan kepada lebih dari 20 pemimpin dunia pada KTT dua hari yang diadakan di Tianjin, China utara. Ia menambahkan bahwa forum ini dengan tegas menentang campur tangan eksternal.

Presiden China tersebut mengkritik "perilaku intimidasi" dalam tatanan global dan menyerukan para pemimpin untuk "menjunjung keadilan dan kejujuran serta menentang mentalitas Perang Dingin, konfrontasi blok, dan perilaku intimidasi."

"SCO harus memanfaatkan kekuatan pasar besar kita," katanya, menekankan pentingnya 'keadilan' dan 'kejujuran' serta kerja sama ekonomi di tengah tarif AS.

Direkomendasikan

Ia juga berjanji memberikan hibah senilai 2 miliar yuan (sekitar $280,4 juta) kepada negara-negara anggota SCO dalam tahun ini.

Selain itu, China akan mengeluarkan tambahan pinjaman sebesar 10 miliar yuan (sekitar $1,4 miliar) kepada bank-bank anggota Konsorsium Antarbank SCO selama tiga tahun ke depan.

Sebelum menyampaikan pernyataan nasional mereka, para pemimpin dari blok yang terdiri dari 10 anggota, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, berdiri untuk sesi foto keluarga di Kota Tianjin, seperti yang ditampilkan dalam rekaman TV.

Pada akhir KTT, mereka diharapkan menandatangani Deklarasi Tianjin dan menyetujui strategi 10 tahun bersama dokumen hasil lainnya tentang keamanan, perdagangan, energi, dan kerja sama budaya.

KTT ini juga akan mengeluarkan pernyataan tentang peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya PBB.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us