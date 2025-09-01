KTT ke-25 Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dibuka pada hari Senin di China utara dengan Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato pembukaan.

China akan bekerja sama dengan semua pihak dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai untuk membawa forum keamanan regional ini ke tingkat yang baru, kata Presiden China Xi Jinping, sambil mengungkapkan ambisinya untuk menciptakan tatanan keamanan global yang baru.

Organisasi Kerja Sama Shanghai telah menjadi model untuk jenis hubungan internasional yang baru, ujar Xi dalam sambutannya yang ditujukan kepada lebih dari 20 pemimpin dunia pada KTT dua hari yang diadakan di Tianjin, China utara. Ia menambahkan bahwa forum ini dengan tegas menentang campur tangan eksternal.

Presiden China tersebut mengkritik "perilaku intimidasi" dalam tatanan global dan menyerukan para pemimpin untuk "menjunjung keadilan dan kejujuran serta menentang mentalitas Perang Dingin, konfrontasi blok, dan perilaku intimidasi."

"SCO harus memanfaatkan kekuatan pasar besar kita," katanya, menekankan pentingnya 'keadilan' dan 'kejujuran' serta kerja sama ekonomi di tengah tarif AS.