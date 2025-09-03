DUNIA
Ledakan mematikan guncang aksi massa di barat daya Pakistan
Ledakan terjadi di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di barat daya Pakistan, tak lama setelah aksi massa berakhir.
Rekaman di stasiun televisi lokal Samaa News menunjukkan orang-orang memasukkan korban luka ke dalam mobil polisi dan kendaraan pribadi. / AA
3 September 2025

Sedikitnya 11 orang tewas ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah aksi politik di Balochistan, kata dua pejabat di provinsi rawan konflik itu kepada AFP.

Sedikitnya 18 orang terluka dalam ledakan yang terjadi di area parkir sebuah stadion pada Selasa malam, di ibu kota provinsi Quetta, tempat ratusan anggota Partai Nasionalis Balochistan (BNP) berkumpul, ujar para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim.

Rekaman di stasiun televisi lokal Samaa News memperlihatkan orang-orang membawa korban luka ke dalam mobil polisi dan kendaraan pribadi.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh Partai Nasionalis Balochistan, sebuah partai berhaluan nasionalis yang dipimpin Sardar Akhtar Mengal, mantan kepala menteri provinsi itu.

SUMBER:AA, AFP
