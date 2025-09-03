Sedikitnya 11 orang tewas ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah aksi politik di Balochistan, kata dua pejabat di provinsi rawan konflik itu kepada AFP.

Sedikitnya 18 orang terluka dalam ledakan yang terjadi di area parkir sebuah stadion pada Selasa malam, di ibu kota provinsi Quetta, tempat ratusan anggota Partai Nasionalis Balochistan (BNP) berkumpul, ujar para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim.

Rekaman di stasiun televisi lokal Samaa News memperlihatkan orang-orang membawa korban luka ke dalam mobil polisi dan kendaraan pribadi.