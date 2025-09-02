Pemerintah telah berjanji untuk segera menahan gelombang kasus campak yang telah menyebar ke seluruh Indonesia. Menteri kesehatan Buni Gunadi Sadikin mengumumkan rencana untuk memvaksinasi 70.000 anak di Kabupaten Sumenep Jawa Timur dalam waktu dua bulan.

"Langkah pertama kami adalah memperkuat pengawasan," kata Budi dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh The Jakarta Post. Ia menekankan bahwa vaksin campak efektif, mencatat bahwa anak -anak yang menerimanya tidak akan tertular penyakit lagi.

Pejabat berwenang mengakui bahwa cakupan vaksin yang tidak merata telah berkontribusi pada penyebaran wabah ini.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan tingkat imunisasi masa kecil telah turun menjadi 87 persen pada tahun 2024, turun dari 92 persen pada 2018, keduanya jauh di bawah tolok ukur 95 persen Organisasi Kesehatan Dunia untuk kekebalan komunal.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, kementerian telah meluncurkan vaksinasi catch-up dan program imunisasi respons wabah, sambil melanjutkan pembentukan cacing massal dan pengobatan polio eradikasi pada tahun 2029.

Namun, para ahli berpendapat bahwa masalah yang ada lebih dalam daripada logistik vaksin.

Piprim Basarah Yanuarso, kepala Masyarakat Anak Indonesia (IDAI), mengatakan bahwa kebangkitan campak dan polio mencerminkan konsekuensi dari "pendekatan yang berpusat pada kuratif" yang memprioritaskan pembangunan rumah sakit daripada pencegahan.