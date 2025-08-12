Apa yang kita saksikan hari ini di Gaza bukanlah akibat tragis perang yang tak terduga. Ini adalah strategi penindasan dan pengendalian, di mana anak-anak dan ibu-ibu membayar harga tertinggi.

Terakhir kali saya berada di Gaza adalah tahun 2012, saat bekerja sebagai dokter dan pekerja kemanusiaan beberapa hari setelah salah satu eskalasi terburuk konflik pada waktu itu. Sebagai dokter, saya melihat bukan hanya gejala, tapi juga penyebabnya. Sebagai pekerja kemanusiaan, saya melihat struktur yang memungkinkan kekejaman ini. Dan hari ini, sebagai seorang ibu, saya menonton di layar kami ketidakadilan yang tak tertahankan—melihat anak-anak menangis kelaparan tanpa harapan pertolongan.

Lebih dari satu dekade lalu, bangunan-bangunan sipil menjadi sasaran pasukan Israel, sementara saya dan rekan-rekan merawat korban yang tubuhnya hancur akibat mesin perang saat itu di rumah sakit Al Shifa.

Namun kini situasinya jauh lebih buruk; sebagian besar Gaza hancur berantakan, seluruh lingkungan hilang dari peta. Kerusakan pada tubuh manusia tak terbayangkan, beberapa bahkan lenyap tanpa jejak akibat bom buatan Amerika yang dirancang untuk menghapus keberadaan.

Ini bukan eskalasi biasa, melainkan genosida sistematis. Skala kehancuran, sasaran terhadap setiap aspek kehidupan sipil, kelaparan dan pengepungan; ini adalah penghapusan sebuah bangsa secara langsung. Apa yang saya lihat dulu adalah sebuah tragedi; yang kita saksikan sekarang adalah penghapusan dingin dan terencana dari sebuah bangsa.

Hingga 11 Agustus 2025, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 61.000 warga Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023, termasuk 18.592 anak dan 9.782 perempuan. Setidaknya 145.870 lainnya terluka. Kelaparan kini menjadi penyebab utama kematian anak-anak — dengan 100 anak telah meninggal akibat kelaparan dan komplikasi terkait, dan ratusan lainnya dalam tahap akhir gagal organ.

Sejak blokade hampir total diberlakukan oleh pihak Israel pada 2 Maret 2025, lebih dari dua juta warga sipil Gaza, separuhnya anak-anak, mengalami penolakan sistematis akses terhadap makanan, bahan bakar, air, listrik, dan suplai medis.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan 470.000 warga Palestina menghadapi kelaparan parah, kategori terburuk menurut skala Klasifikasi Tahap Keamanan Pangan Terpadu (IPC).

Terkait TRT Global - 100 children have starved to death under Israeli blockade in Gaza

Dalam tiga bulan, tingkat malnutrisi akut anak hampir dua kali lipat, dari 5,5 persen di Maret menjadi 10,2 persen di Juni, dengan hampir 6.000 anak terdampak hanya pada bulan lalu.

Kementerian Kesehatan Gaza memastikan setidaknya 70 orang, sebagian besar anak-anak, telah meninggal karena komplikasi kelaparan. Dalam 72 jam terakhir, anak-anak meninggal karena kekurangan susu formula, cairan infus, dan makanan dasar. Ratusan lagi berada di ambang gagal organ yang tak dapat disembuhkan akibat kelaparan berkepanjangan.

Kelaparan yang direkayasa

Ini bukan bencana alam atau kegagalan kemanusiaan yang tidak disengaja. Ketidakamanan pangan sedang dijadikan senjata. Menahan makanan adalah senjatanya. Kelaparan adalah tujuannya.

Penolakan sengaja terhadap akses makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Pada Mei 2024, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah sementara yang mengikat agar bantuan diberikan tanpa hambatan ke Gaza. Namun perintah itu belum dipenuhi.

Para ahli hukum, pemimpin kemanusiaan, dan pejabat PBB menyerukan tindakan mendesak untuk menghentikan apa yang semakin mereka sebut sebagai kejahatan yang disengaja. Apakah definisi hukum genosida akhirnya ditegakkan atau tidak, skala penderitaan tidak bisa disangkal, demikian pula kewajiban untuk bertindak.

Semakin banyak pakar hukum, ahli kemanusiaan, dan bahkan organisasi hak asasi manusia Israel yang menyebut situasi di Gaza sebagai genosida.

B’Tselem, pengawas HAM terkemuka Israel, menuduh pemerintahnya menjalankan kebijakan “menghapus Gaza” melalui pengeboman sembarangan, pengepungan, dan pengusiran massal.

Para ahli genosida terkemuka, termasuk Raz Segal dan Martin Shaw, secara terbuka menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza memenuhi definisi hukum genosida menurut hukum internasional.