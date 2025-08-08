Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, akan melakukan kunjungan diplomatik penting ke Mesir pada 9 Agustus, yang mencakup pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al Sisi, menurut sumber diplomatik Turkiye.

Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara dan merupakan kunjungan kedua Fidan ke Kairo tahun ini, setelah partisipasinya dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Kelompok Kontak Liga Arab tentang Gaza pada 23 Maret.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, sebelumnya telah melakukan kunjungan bilateral ke Turkiye pada 4 Februari, dan kedua menteri terakhir kali bertemu pada bulan Juni dalam Sidang ke-51 Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Istanbul.

Krisis Gaza menjadi agenda utama

Diskusi di Kairo akan berfokus pada hubungan bilateral, perkembangan regional, dan penguatan kerja sama multidimensi antara kedua negara. Gaza diperkirakan akan menjadi topik utama pembicaraan, dengan kedua pihak bertukar pandangan tentang negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, serta mengoordinasikan upaya untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Fidan juga diperkirakan akan menekankan bahwa tindakan Israel merusak solusi dua negara, dan langkah-langkah terbaru menuju aneksasi Gaza merupakan hambatan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas regional.

Para menteri akan meninjau hasil Konferensi Internasional tentang Palestina yang diadakan di New York pada 28-30 Juli dengan partisipasi Turkiye, serta membahas kerja sama dalam mendukung rekonstruksi Gaza — sebuah inisiatif yang telah didukung Turkiye selama pertemuan OKI di Jeddah awal tahun ini.