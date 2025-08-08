Pada 9 Juli, dua kereta barang yang membawa 98 kontainer berangkat dari Chengdu dan Chongqing di China.

Kereta tersebut melewati Kazakhstan, Laut Kaspia, Azerbaijan, Georgia, dan masuk ke Turkiye melalui Jalur Kereta Api Baku-Tbilisi-Kars, sebelum akhirnya tiba di Stasiun Halkali , Istanbul.

Dari sana, kereta tersebut melanjutkan perjalanan menuju Polandia dan Hungaria — menandai tonggak penting dalam keberhasilan operasional ‘Koridor Tengah’, sebuah jalur logistik trans-Eurasia yang menghubungkan China ke Eropa melalui Asia Tengah dan Turkiye.

Kereta pertama di jalur vital ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan proyek ambisius yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara timur dan barat.

Di tengah perubahan besar dalam lanskap perdagangan global, Turkiye muncul sebagai jalur penting untuk perdagangan timur-barat melalui perluasan koridor ini.

Dulu dianggap sebagai jalur pinggiran, Koridor Tengah kini dengan cepat menjadi alternatif yang lebih disukai dibandingkan jalur kereta utara yang dikuasai Rusia dan jalur laut di selatan yang lebih lambat dan mahal.

Pejabat Turkiye dan pakar regional kini menggambarkan koridor ini sebagai peluang transformatif, tidak hanya untuk Turkiye, tetapi juga untuk Eropa, China, dan dunia Turkik secara keseluruhan.

“Turkiye sedang menjadi tulang punggung perdagangan, langsung menghubungkan 21 negara,” kata Menteri Transportasi dan Infrastruktur Abdulkadir Uraloglu baru-baru ini dalam sebuah konferensi di Istanbul.

“Koridor ini dua kali lebih cepat dibandingkan pengiriman laut dan empat kali lebih hemat biaya dibandingkan kargo udara. Dengan investasi yang berkelanjutan, kami berharap dapat mengurangi waktu perjalanan dari Timur Jauh ke Eropa menjadi hanya 13 hari.”

Koridor Tengah membentang sekitar 4.300 kilometer, dengan 2.200 kilometer melintasi Turkiye.

Uraloglu mencatat bahwa Turkiye sudah meningkatkan kapasitas koridor ini, termasuk pembangunan jalur kereta baru di Istanbul dan koordinasi regional yang lebih baik.

“Kami bukan hanya negara transit,” katanya. “Kami sedang membangun ekosistem logistik di jantung Eurasia.”

Penyesuaian strategis dalam perdagangan global

Akademisi hubungan internasional, Profesor Oktay Firat Tanrisever dari Universitas Teknik Timur Tengah ( METU ) di Ankara, mengatakan bahwa Koridor Tengah lebih dari sekadar solusi logistik; ini adalah reposisi geopolitik.

“Aktivasi penuh Koridor Tengah akan menciptakan peluang besar — tidak hanya untuk Turkiye dan republik-republik Turkik, tetapi juga untuk Eropa dan China,” katanya kepada TRT World.

“Ini memberi Turkiye kesempatan untuk bertransformasi dari sekadar jalur lintasan menjadi aktor penting dalam membentuk konektivitas dan keamanan regional.”