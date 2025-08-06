PBB telah mendesak Israel untuk melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyerukan diakhirinya aktivitas pendudukan, seiring dengan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Seperti yang Anda ketahui, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam pendapat penasihatnya setahun yang lalu, menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pendudukannya, dan kami mendesak Israel untuk melaksanakan hal tersebut serta menghindari pendudukan lebih lanjut," kata juru bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi pers pada hari Selasa.

Meskipun menolak berspekulasi tentang kemungkinan pendudukan ulang Gaza oleh Israel, Haq kembali menegaskan seruan PBB untuk deeskalasi dan gencatan senjata penuh.

"Penduduk Gaza telah menderita selama lebih dari 20 bulan. Dan pada saat seluruh populasi menderita kelaparan, seperti yang baru saja saya sebutkan, dan 96 persen, atau hampir seluruh populasi, mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih, kita perlu menghentikan pertempuran dan benar-benar memberikan bantuan kepada dua juta orang yang sangat membutuhkan bantuan tersebut," katanya.

Ketika ditanya apakah pendudukan ulang Gaza oleh Israel akan berdampak pada operasi PBB, ia menjawab: "Sekali lagi, saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. Anda tahu bahwa kami tetap berada di Gaza selama hampir dua tahun pertempuran... meskipun hal itu datang dengan biaya besar berupa kehilangan lebih dari 300 nyawa staf kami di Gaza."