PBB menekan Israel untuk mematuhi seruan Mahkamah Internasional untuk mengakhiri okupasi sementara Gaza menghadapi dampak kemanusiaan yang 'luar biasa'
Juru bicara PBB mengatakan bantuan yang masuk ke Gaza tetap "tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" karena kelaparan dan kekurangan gizi semakin memburuk.
Orang-orang ikut serta dalam protes menentang kelaparan yang dialami Gaza oleh Israel di luar Konsulat AS di Tel Aviv, Israel pada 29 Juli. / Reuters
20 jam yang lalu

PBB telah mendesak Israel untuk melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyerukan diakhirinya aktivitas pendudukan, seiring dengan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Seperti yang Anda ketahui, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam pendapat penasihatnya setahun yang lalu, menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pendudukannya, dan kami mendesak Israel untuk melaksanakan hal tersebut serta menghindari pendudukan lebih lanjut," kata juru bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi pers pada hari Selasa.

Meskipun menolak berspekulasi tentang kemungkinan pendudukan ulang Gaza oleh Israel, Haq kembali menegaskan seruan PBB untuk deeskalasi dan gencatan senjata penuh.

"Penduduk Gaza telah menderita selama lebih dari 20 bulan. Dan pada saat seluruh populasi menderita kelaparan, seperti yang baru saja saya sebutkan, dan 96 persen, atau hampir seluruh populasi, mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih, kita perlu menghentikan pertempuran dan benar-benar memberikan bantuan kepada dua juta orang yang sangat membutuhkan bantuan tersebut," katanya.

Ketika ditanya apakah pendudukan ulang Gaza oleh Israel akan berdampak pada operasi PBB, ia menjawab: "Sekali lagi, saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. Anda tahu bahwa kami tetap berada di Gaza selama hampir dua tahun pertempuran... meskipun hal itu datang dengan biaya besar berupa kehilangan lebih dari 300 nyawa staf kami di Gaza."

Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Haq mencatat bahwa "orang-orang terus berjuang untuk bertahan hidup di Gaza. Dengan meningkatnya kelaparan, volume pasokan yang masuk ke Gaza tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."

"Tingkat malnutrisi meningkat; anak-anak lebih mungkin memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan mereka jauh ke masa depan," Haq memperingatkan.

Dia melaporkan bahwa "pada hari Kamis lalu, 71 dapur umum menyiapkan dan mendistribusikan lebih dari 270.000 makanan hangat di seluruh Gaza."

"Ini termasuk 10.000 makanan yang dikirimkan ke fasilitas kesehatan, sebagian besar di antaranya berjuang untuk beroperasi karena korban massal, kehancuran yang meluas, dan kekurangan kebutuhan dasar yang terus membebani sistem perawatan kesehatan," tambahnya.

Mengingat bahwa "jumlah makanan yang disediakan jauh di bawah kebutuhan minimum untuk menjangkau lebih dari dua juta orang di Gaza," Haq menegaskan bahwa harus ada "peningkatan pasokan yang mendesak, serta lingkungan yang memungkinkan para pekerja kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dengan aman, cepat, dan efisien."

SUMBER:AA
