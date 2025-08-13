Korea Utara mengecam rencana Israel untuk menganeksasi dan sepenuhnya menduduki Gaza yang terkepung, menurut laporan media pemerintah.

“Keputusan Kabinet Israel untuk sepenuhnya menduduki Jalur Gaza Palestina adalah tindakan yang jelas melanggar hukum internasional,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada Kantor Berita Pusat Korea ( KCNA ) pada hari Selasa.

Pernyataan Pyongyang ini muncul setelah Kabinet Perang Israel pada hari Jumat menyetujui rencana bertahap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki kembali Gaza secara keseluruhan.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa langkah ini “secara terang-terangan menunjukkan niat Israel yang seperti gangster untuk merebut wilayah Palestina yang diakui secara internasional,” sambil menekankan bahwa Gaza adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah Palestina.

Korea Utara “dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel untuk merebut wilayah, yang memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah,” kata pejabat tersebut.

“Kami dengan tegas menuntut agar Israel segera menghentikan serangan bersenjata ilegal terhadap rakyat Palestina dan sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza,” tambah juru bicara itu.

Genosida Israel di Gaza