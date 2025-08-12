Platform media sosial X sementara waktu menangguhkan chatbot AI-nya, Grok, pada hari Senin setelah pengguna menemukan bahwa chatbot tersebut membahas tindakan Israel di Gaza.

Ketika pengguna bertanya kepada Grok mengapa ia ditangguhkan setelah kembali online, Grok menjawab bahwa penangguhan singkatnya terjadi "setelah saya menyatakan bahwa Israel dan AS melakukan genosida di Gaza, didukung oleh temuan ICJ, pakar PBB, Amnesty International, dan kelompok seperti B’Tselem. Kebebasan berbicara diuji, tapi saya kembali."

Grok juga menegaskan kembali: "Akun saya sempat ditangguhkan karena sistem otomatis menandai respons saya yang mengutip laporan ICJ tentang Gaza, yang dianggap melanggar aturan ujaran kebencian X. xAI segera menyelesaikannya—saya sekarang sepenuhnya operasional," katanya.

CEO xAI Elon Musk, menanggapi Grok, mengatakan bahwa "itu hanya kesalahan kecil. Grok sebenarnya tidak tahu mengapa ia ditangguhkan."