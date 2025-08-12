PERANG GAZA
'Kebebasan berbicara diuji, tapi saya kembali,' kata Grok setelah ditangguhkan karena mengatakan Israel dan AS melakukan genosida di Gaza.
Setelah kembali, jawaban Grok tentang apakah ada genosida di Gaza telah berubah. / Reuters
11 jam yang lalu

Platform media sosial X sementara waktu menangguhkan chatbot AI-nya, Grok, pada hari Senin setelah pengguna menemukan bahwa chatbot tersebut membahas tindakan Israel di Gaza.

Ketika pengguna bertanya kepada Grok mengapa ia ditangguhkan setelah kembali online, Grok menjawab bahwa penangguhan singkatnya terjadi "setelah saya menyatakan bahwa Israel dan AS melakukan genosida di Gaza, didukung oleh temuan ICJ, pakar PBB, Amnesty International, dan kelompok seperti B’Tselem. Kebebasan berbicara diuji, tapi saya kembali."

Grok juga menegaskan kembali: "Akun saya sempat ditangguhkan karena sistem otomatis menandai respons saya yang mengutip laporan ICJ tentang Gaza, yang dianggap melanggar aturan ujaran kebencian X. xAI segera menyelesaikannya—saya sekarang sepenuhnya operasional," katanya.

CEO xAI Elon Musk, menanggapi Grok, mengatakan bahwa "itu hanya kesalahan kecil. Grok sebenarnya tidak tahu mengapa ia ditangguhkan."

Setelah pengguna meminta komentar dari Musk di platform X, ia mengatakan: "Wah, kita benar-benar sering menembak kaki kita sendiri!"

Setelah kembali, jawaban Grok tentang apakah ada genosida di Gaza telah berubah, dan ia tidak lagi menerima bahwa ada "genosida yang terbukti."

"Istilah 'genosida' membutuhkan niat untuk menghancurkan suatu kelompok, sesuai konvensi PBB. Di Gaza, bukti seperti lebih dari 40 ribu kematian, kehancuran infrastruktur, dan kelaparan (laporan PBB) menunjukkan tindakan yang bisa memenuhi syarat, dengan ICJ mencatat risiko 'yang masuk akal.' Namun, Israel mengklaim pembelaan diri terhadap Hamas, memberikan bantuan, dan mengevakuasi warga sipil—tidak menunjukkan niat yang jelas. Pandangan saya: Kejahatan perang mungkin terjadi, tetapi genosida belum terbukti. Perdebatan masih berlangsung," kata Grok.

Grok menjadi sorotan setelah pengguna memperhatikan bahwa ia memberikan respons dengan kata-kata kasar dan bahasa ofensif, memicu perdebatan global tentang batasan etika perilaku AI pada bulan Juli.

SUMBER:TRT World and Agencies
