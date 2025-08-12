DUNIA
2 menit membaca
Trump tunjuk ekonom konservatif E.J. Antoni pimpin Biro Statistik Tenaga Kerja
E.J. Antoni akan menggantikan Erika McEntarfer, yang diangkat oleh Biden, jika disetujui oleh Senat.
Trump tunjuk ekonom konservatif E.J. Antoni pimpin Biro Statistik Tenaga Kerja
Trump menuduh McEntarfer, tanpa bukti, telah memanipulasi data pekerjaan untuk alasan politik. / AP
13 jam yang lalu

Presiden Donald Trump mengumumkan pencalonan E.J. Antoni, kepala ekonom di Heritage Foundation yang konservatif, untuk memimpin badan yang mengumpulkan dan mempublikasikan data ketenagakerjaan serta inflasi nasional.

“Saya dengan senang hati mengumumkan pencalonan Ekonom yang Sangat Terhormat, Dr. E.J. Antoni, sebagai Komisaris berikutnya dari Biro Statistik Tenaga Kerja,” ujar Trump lewat media sosial pada Senin malam.

“Ekonomi kita sedang booming, dan E.J. akan memastikan bahwa angka-angka yang dirilis JUJUR dan AKURAT,” tambahnya.

Jika disetujui Senat, Antoni akan menggantikan Erika McEntarfer yang ditunjuk sebagai komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja oleh mantan Presiden Joe Biden.

Penurunan jumlah pekerja baru

Direkomendasikan

Trump memecat McEntarfer pada 1 Agustus setelah laporan pekerjaan Juli menunjukkan perlambatan tajam dalam perekrutan selama musim semi, dengan revisi penambahan pekerjaan pada Mei dan Juni jauh lebih rendah dari perkiraan awal.

Tanpa bukti, Trump menuduh McEntarfer memanipulasi data pekerjaan untuk alasan politik.

Pengumuman ini disampaikan sehari sebelum Biro Statistik Tenaga Kerja dijadwalkan merilis data inflasi terbaru untuk Juli. Data tersebut diperkirakan menunjukkan kenaikan harga konsumen selama tiga bulan berturut-turut akibat tarif yang menaikkan biaya banyak barang impor.

Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada 1 Agustus bahwa ekonomi AS hanya menambah 73.000 pekerjaan di Juli, jauh di bawah ekspektasi 106.000.

Selain itu, estimasi pekerjaan untuk dua bulan sebelumnya juga direvisi turun, dengan pengurangan total 258.000 pekerjaan.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us