Presiden Donald Trump mengumumkan pencalonan E.J. Antoni, kepala ekonom di Heritage Foundation yang konservatif, untuk memimpin badan yang mengumpulkan dan mempublikasikan data ketenagakerjaan serta inflasi nasional.
“Saya dengan senang hati mengumumkan pencalonan Ekonom yang Sangat Terhormat, Dr. E.J. Antoni, sebagai Komisaris berikutnya dari Biro Statistik Tenaga Kerja,” ujar Trump lewat media sosial pada Senin malam.
“Ekonomi kita sedang booming, dan E.J. akan memastikan bahwa angka-angka yang dirilis JUJUR dan AKURAT,” tambahnya.
Jika disetujui Senat, Antoni akan menggantikan Erika McEntarfer yang ditunjuk sebagai komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja oleh mantan Presiden Joe Biden.
Penurunan jumlah pekerja baru
Trump memecat McEntarfer pada 1 Agustus setelah laporan pekerjaan Juli menunjukkan perlambatan tajam dalam perekrutan selama musim semi, dengan revisi penambahan pekerjaan pada Mei dan Juni jauh lebih rendah dari perkiraan awal.
Tanpa bukti, Trump menuduh McEntarfer memanipulasi data pekerjaan untuk alasan politik.
Pengumuman ini disampaikan sehari sebelum Biro Statistik Tenaga Kerja dijadwalkan merilis data inflasi terbaru untuk Juli. Data tersebut diperkirakan menunjukkan kenaikan harga konsumen selama tiga bulan berturut-turut akibat tarif yang menaikkan biaya banyak barang impor.
Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada 1 Agustus bahwa ekonomi AS hanya menambah 73.000 pekerjaan di Juli, jauh di bawah ekspektasi 106.000.
Selain itu, estimasi pekerjaan untuk dua bulan sebelumnya juga direvisi turun, dengan pengurangan total 258.000 pekerjaan.