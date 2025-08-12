Presiden Donald Trump mengumumkan pencalonan E.J. Antoni, kepala ekonom di Heritage Foundation yang konservatif, untuk memimpin badan yang mengumpulkan dan mempublikasikan data ketenagakerjaan serta inflasi nasional.

“Saya dengan senang hati mengumumkan pencalonan Ekonom yang Sangat Terhormat, Dr. E.J. Antoni, sebagai Komisaris berikutnya dari Biro Statistik Tenaga Kerja,” ujar Trump lewat media sosial pada Senin malam.

“Ekonomi kita sedang booming, dan E.J. akan memastikan bahwa angka-angka yang dirilis JUJUR dan AKURAT,” tambahnya.

Jika disetujui Senat, Antoni akan menggantikan Erika McEntarfer yang ditunjuk sebagai komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja oleh mantan Presiden Joe Biden.

Penurunan jumlah pekerja baru