Sebuah kaos kaki berkilauan yang pernah dipakai oleh mendiang superstar pop Michael Jackson dalam sebuah konser di Prancis pada tahun 1990-an terjual lebih dari $8.000, kata seorang pelelang Prancis.

Seorang teknisi menemukan kaos kaki bekas yang dibuang di dekat ruang ganti Jackson setelah konser di kota Nimes, Prancis, pada Juli 1997, ujar pelelang Aurore Illy kepada AFP pada hari Rabu.

Jackson yang dikenal sebagai “King of Pop” memakai kaos kaki olahraga putih yang dihiasi rhinestones selama tur dunia “History World Tour” pada 1997, menurut situs spesialis interencheres.com.

Jackson terlihat mengenakan kaos kaki tersebut dalam cuplikan video saat membawakan lagu hitnya, “Billie Jean.”

Puluhan tahun kemudian, kaos kaki berwarna putih keabu-abuan itu penuh noda, dan rhinestones yang menghiasinya menguning karena usia, seperti terlihat dalam foto yang diposting di situs lelang.

“Ini adalah barang yang luar biasa, bahkan sudah menjadi benda kultus bagi para penggemar Michael Jackson,” kata Illy.