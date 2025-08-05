Sebuah kaos kaki berkilauan yang pernah dipakai oleh mendiang superstar pop Michael Jackson dalam sebuah konser di Prancis pada tahun 1990-an terjual lebih dari $8.000, kata seorang pelelang Prancis.
Seorang teknisi menemukan kaos kaki bekas yang dibuang di dekat ruang ganti Jackson setelah konser di kota Nimes, Prancis, pada Juli 1997, ujar pelelang Aurore Illy kepada AFP pada hari Rabu.
Jackson yang dikenal sebagai “King of Pop” memakai kaos kaki olahraga putih yang dihiasi rhinestones selama tur dunia “History World Tour” pada 1997, menurut situs spesialis interencheres.com.
Jackson terlihat mengenakan kaos kaki tersebut dalam cuplikan video saat membawakan lagu hitnya, “Billie Jean.”
Puluhan tahun kemudian, kaos kaki berwarna putih keabu-abuan itu penuh noda, dan rhinestones yang menghiasinya menguning karena usia, seperti terlihat dalam foto yang diposting di situs lelang.
“Ini adalah barang yang luar biasa, bahkan sudah menjadi benda kultus bagi para penggemar Michael Jackson,” kata Illy.
Kaos kaki tersebut awalnya diperkirakan bernilai antara $3.400 hingga $4.500, namun akhirnya terjual dengan harga $8.822 di rumah lelang Nimes.
Pada 2009, sebuah resor kasino di Makau membayar $350.000 untuk sarung tangan berkilauan yang dikenakan Jackson saat melakukan tarian moonwalk pertamanya pada 1983.
Topi yang dikenakan Jackson sebelum pertunjukan itu juga terjual lebih dari $80.000 di Paris pada 2023.
Michael Jackson meninggal akibat overdosis fatal pada 2009, saat usianya lima puluh tahun.
Meski sempat menghadapi tuduhan pelecehan anak selama hidupnya dan setelah kematiannya—yang selalu dibantah oleh Jackson dan pihak warisannya—ia tetap memiliki basis penggemar yang sangat besar hingga kini.