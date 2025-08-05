BUDAYA
2 menit membaca
Seseorang baru saja membayar lebih dari $8.000 untuk kaos kaki lama Michael Jackson
Kaos kaki yang dipakai saat penampilan “Billie Jean” terlihat sangat kotor, seperti yang tampak pada foto di situs lelang tempat barang ini dijual.
Seseorang baru saja membayar lebih dari $8.000 untuk kaos kaki lama Michael Jackson
Jackson mengenakan kaus kaki bertabur berlian imitasi tersebut saat melakukan moonwalk pada pertunjukannya tahun 1997, menurut situs web tersebut. / Others
5 Agustus 2025

Sebuah kaos kaki berkilauan yang pernah dipakai oleh mendiang superstar pop Michael Jackson dalam sebuah konser di Prancis pada tahun 1990-an terjual lebih dari $8.000, kata seorang pelelang Prancis.

Seorang teknisi menemukan kaos kaki bekas yang dibuang di dekat ruang ganti Jackson setelah konser di kota Nimes, Prancis, pada Juli 1997, ujar pelelang Aurore Illy kepada AFP pada hari Rabu.

Jackson yang dikenal sebagai “King of Pop” memakai kaos kaki olahraga putih yang dihiasi rhinestones selama tur dunia “History World Tour” pada 1997, menurut situs spesialis interencheres.com.

Jackson terlihat mengenakan kaos kaki tersebut dalam cuplikan video saat membawakan lagu hitnya, “Billie Jean.”

Puluhan tahun kemudian, kaos kaki berwarna putih keabu-abuan itu penuh noda, dan rhinestones yang menghiasinya menguning karena usia, seperti terlihat dalam foto yang diposting di situs lelang.

“Ini adalah barang yang luar biasa, bahkan sudah menjadi benda kultus bagi para penggemar Michael Jackson,” kata Illy.

recommended

Kaos kaki tersebut awalnya diperkirakan bernilai antara $3.400 hingga $4.500, namun akhirnya terjual dengan harga $8.822 di rumah lelang Nimes.

Pada 2009, sebuah resor kasino di Makau membayar $350.000 untuk sarung tangan berkilauan yang dikenakan Jackson saat melakukan tarian moonwalk pertamanya pada 1983.

Topi yang dikenakan Jackson sebelum pertunjukan itu juga terjual lebih dari $80.000 di Paris pada 2023.

Michael Jackson meninggal akibat overdosis fatal pada 2009, saat usianya lima puluh tahun.

Meski sempat menghadapi tuduhan pelecehan anak selama hidupnya dan setelah kematiannya—yang selalu dibantah oleh Jackson dan pihak warisannya—ia tetap memiliki basis penggemar yang sangat besar hingga kini.

SUMBER:AFP
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us