London akhirnya mengambil sikap

“Kami melihat bayi-bayi yang kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri — gambar-gambar ini akan melekat dalam ingatan kami seumur hidup,” ujar Perdana Menteri Inggris, Kir Starmer, mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina.

Sebelumnya, media Inggris melaporkan bahwa Starmer mendapat tekanan dari partai sendiri, anggota pemerintah, dan Kementerian Luar Negeri untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, sang perdana menteri sempat ragu mengambil keputusan karena takut dituduh anti-Semit dan merusak hubungan dengan sekutu utama Israel, yaitu AS.

Pengumuman pengakuan ini kemungkinan akan dilakukan dalam Sidang Umum PBB pada September mendatang. Keputusan London bergabung dalam “impuls yang diciptakan Prancis” disambut Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang mengatakan langkah ini bertujuan untuk “menghentikan siklus kekerasan yang tiada akhir.”

Contoh yang baik

Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB, menegaskan fokus utamanya adalah mengakhiri perang di Gaza dan membantu warga sipil.

Di antara kekuatan dunia, Turkiye justru paling aktif mendukung pengakuan Palestina. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menghubungi pemimpin Prancis untuk menyampaikan selamat atas keputusan itu, sekaligus menekankan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan menyerukan komunitas internasional segera mengambil langkah menghentikan konflik.

Menurut Erdogan, penyelesaian konflik Israel-Palestina dan terciptanya perdamaian yang kokoh hanya bisa dicapai dengan “pembentukan dua negara.”

Saat ini, lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina, termasuk Turkiye, China, India, Rusia, Brasil, Swedia, dan Polandia. Tahun lalu, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia juga mengakui kemerdekaan Palestina.

Secara bertahap, negara-negara Barat pun mulai bergabung. Pada akhir Juli lalu, konferensi PBB tentang masalah Palestina yang digagas Prancis dan Arab Saudi dihadiri menteri luar negeri dari 15 negara (termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, Andorra, Malta, Islandia, Portugal, San Marino, dan Finlandia) yang mengeluarkan deklarasi bersama mendukung solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan Slovenia, Spanyol, Irlandia, Portugal, dan Norwegia — negara-negara yang telah mengakui Palestina.

Namun, ada pula negara yang menolak pengakuan tersebut, seperti Italia. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengatakan pengakuan harus terjadi setelah terbentuknya negara Palestina secara faktual, dan sekarang “justru bisa jadi kontraproduktif” bagi tujuan itu. Meski begitu, Meloni menegaskan dirinya adalah pendukung Negara Palestina.

Inisiatif pengakuan Palestina ini mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat. Sekretaris Negara Marco Rubio menyebutnya “keputusan gegabah yang akan menggagalkan proses perdamaian.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik keras Paris, menyebut inisiatif tersebut sebagai “pijakan untuk menghancurkan” Israel dan mengumumkan penarikan duta besar Israel dari Prancis untuk konsultasi.