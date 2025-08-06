Para pemimpin Jepang kembali menyerukan dunia tanpa senjata nuklir saat negara itu memperingati 80 tahun pengeboman atom Amerika Serikat di Hiroshima.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan kembali komitmen Jepang terhadap perlucutan senjata nuklir global dan menyebut Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi korban pengeboman atom saat perang, demikian dilaporkan NHK.

“Saat saya mengunjungi Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima, saya memperbarui tekad bahwa penderitaan dan kenangan tak tertahankan ini tidak boleh dilupakan dan harus diwariskan kepada generasi mendatang,” katanya kepada para peserta upacara yang digelar di Taman Peringatan Perdamaian di Kota Hiroshima, Rabu.

“Delapan puluh tahun telah berlalu sejak bom atom dijatuhkan di Hiroshima, mengubah kota ini menjadi padang hangus dalam sekejap. Saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada arwah mereka yang kehilangan nyawa,” tambahnya kemudian di platform X.

Dalam pidatonya, Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui memperingatkan adanya “tren perlombaan senjata yang makin cepat di seluruh dunia”, dengan latar belakang perang Rusia di Ukraina dan agresi militer Israel di Gaza.

“Perkembangan ini secara terang-terangan mengabaikan pelajaran yang seharusnya sudah dipetik komunitas internasional dari tragedi sejarah,” ujarnya.

Upacara dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat (23.15 GMT Selasa), tepat saat bom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945.

Jumlah penyintas semakin berkurang

Ledakan tersebut menghancurkan kota dan menewaskan sekitar 140.000 orang hingga akhir tahun itu. Ribuan lainnya menderita penyakit akibat radiasi selama beberapa dekade setelahnya.