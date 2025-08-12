Dua tongkat penyangga nyaris tidak mampu menopang tubuh lemah Ahmed al-Agha saat ia keluar dari rumah sakit Jordanian field di Khan Younis, dengan rasa sakit yang jelas tergambar di wajahnya.

Setiap langkah menjadi perjuangan bagi jurnalis Palestina berusia 37 tahun ini saat ia mencoba mencapai transportasi yang langka untuk membawanya kembali ke tenda pengungsian yang berjarak lebih dari 8 km di al-Mawasi.

Sudah empat bulan berlalu sejak serangan udara Israel pada 7 April menghancurkan hidup al-Agha ketika ia sedang bekerja di tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.

Serangan itu meninggalkan luka parah akibat serpihan peluru yang menembus perutnya, arteri yang terputus, patah tulang kaki kanan di tiga tempat, serta serpihan yang tertanam di kaki kiri, punggung, dan bahunya.

"Perkiraan awalnya, setelah empat bulan saya bisa bergerak lebih baik dan lebih cepat," kata al-Agha kepada TRT World, berhenti sejenak untuk bersandar pada dinding saat gelombang rasa sakit kembali menyerangnya. "Namun, dokter menyarankan saya untuk terus beristirahat dan menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak gerakan. Itu berarti tetap terbaring di tenda dan tidak kembali ke profesi yang saya cintai, yang juga menjadi sumber penghasilan saya."

Pada hari Minggu, tragedi kembali melanda komunitas erat para jurnalis di Gaza.

Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda di luar Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza, tempat lima jurnalis Al Jazeera bekerja. Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqea, Hisham al-Nawajha, Mohammed Breka, dan Ayman al-Jadi tewas dalam serangan yang secara luas dikecam sebagai serangan sengaja terhadap pekerja media.

Kematian mereka mengguncang dunia pers dan menjadi serangan tunggal paling mematikan terhadap jurnalis selama konflik ini.

Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi tempat paling mematikan di dunia bagi jurnalis. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), setidaknya 192 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza hanya dalam waktu lebih dari 22 bulan.

Serikat Jurnalis Palestina melaporkan bahwa 238 anggotanya telah meninggal dan lebih dari 500 terluka, dengan banyak lainnya mengungsi atau terpaksa pergi ke pengasingan.

Profesi di bawah ancaman

Serangan pada bulan April yang melukai al-Agha bukanlah kecelakaan.

Ia dan rekan-rekannya bekerja di area dekat Rumah Sakit Nasser yang dikenal oleh pasukan Israel dan komunitas internasional sebagai pusat bagi jurnalis yang meliput perang untuk puluhan media lokal, Arab, dan internasional.

"Insiden ini membuat saya membandingkan pekerjaan di bidang jurnalisme dengan profesi kematian, bukan mencari berita seperti yang kami pelajari dalam studi kami," renung al-Agha.

Memegang gelar master dalam studi media, ia pernah bekerja sebagai koresponden untuk beberapa saluran satelit sebelum Oktober 2023. Ketika serangan Israel di Gaza dimulai, ia beralih ke pekerjaan lepas dengan outlet seperti Al-Qahirah Al-Ikhbariya dan Al-Nile News, terutama berfokus pada televisi dan radio BBC Arabic.

"Kematian menyertai kami di setiap tahap pekerjaan kami dan ke mana pun kami pergi, bahkan di rumah sakit yang seharusnya dilindungi di bawah hukum internasional," tambahnya.

Di bawah hukum kemanusiaan internasional, termasuk Konvensi Jenewa, rumah sakit dan fasilitas medis diberikan perlindungan khusus dan tidak boleh menjadi target selama konflik bersenjata.

Mengomentari serangan hari Minggu terhadap jurnalis, al-Agha menambahkan, "Ini adalah pesan dari penjajah kepada setiap jurnalis Palestina: kalian adalah target kami, dan kematian kalian tidak akan jauh."

Ibrahim Qannan memahami ketakutan ini dengan sangat baik. Koresponden berusia 49 tahun untuk saluran satelit Al-Ghad ini telah menjalani 22 bulan penargetan sistematis, dimulai dengan cederanya sendiri pada 7 Oktober 2023, saat pemboman di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.