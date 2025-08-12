Dua tongkat penyangga nyaris tidak mampu menopang tubuh lemah Ahmed al-Agha saat ia keluar dari rumah sakit Jordanian field di Khan Younis, dengan rasa sakit yang jelas tergambar di wajahnya.
Setiap langkah menjadi perjuangan bagi jurnalis Palestina berusia 37 tahun ini saat ia mencoba mencapai transportasi yang langka untuk membawanya kembali ke tenda pengungsian yang berjarak lebih dari 8 km di al-Mawasi.
Sudah empat bulan berlalu sejak serangan udara Israel pada 7 April menghancurkan hidup al-Agha ketika ia sedang bekerja di tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.
Serangan itu meninggalkan luka parah akibat serpihan peluru yang menembus perutnya, arteri yang terputus, patah tulang kaki kanan di tiga tempat, serta serpihan yang tertanam di kaki kiri, punggung, dan bahunya.
"Perkiraan awalnya, setelah empat bulan saya bisa bergerak lebih baik dan lebih cepat," kata al-Agha kepada TRT World, berhenti sejenak untuk bersandar pada dinding saat gelombang rasa sakit kembali menyerangnya. "Namun, dokter menyarankan saya untuk terus beristirahat dan menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak gerakan. Itu berarti tetap terbaring di tenda dan tidak kembali ke profesi yang saya cintai, yang juga menjadi sumber penghasilan saya."
Pada hari Minggu, tragedi kembali melanda komunitas erat para jurnalis di Gaza.
Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda di luar Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza, tempat lima jurnalis Al Jazeera bekerja. Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqea, Hisham al-Nawajha, Mohammed Breka, dan Ayman al-Jadi tewas dalam serangan yang secara luas dikecam sebagai serangan sengaja terhadap pekerja media.
Kematian mereka mengguncang dunia pers dan menjadi serangan tunggal paling mematikan terhadap jurnalis selama konflik ini.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi tempat paling mematikan di dunia bagi jurnalis. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), setidaknya 192 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza hanya dalam waktu lebih dari 22 bulan.
Serikat Jurnalis Palestina melaporkan bahwa 238 anggotanya telah meninggal dan lebih dari 500 terluka, dengan banyak lainnya mengungsi atau terpaksa pergi ke pengasingan.
Profesi di bawah ancaman
Serangan pada bulan April yang melukai al-Agha bukanlah kecelakaan.
Ia dan rekan-rekannya bekerja di area dekat Rumah Sakit Nasser yang dikenal oleh pasukan Israel dan komunitas internasional sebagai pusat bagi jurnalis yang meliput perang untuk puluhan media lokal, Arab, dan internasional.
"Insiden ini membuat saya membandingkan pekerjaan di bidang jurnalisme dengan profesi kematian, bukan mencari berita seperti yang kami pelajari dalam studi kami," renung al-Agha.
Memegang gelar master dalam studi media, ia pernah bekerja sebagai koresponden untuk beberapa saluran satelit sebelum Oktober 2023. Ketika serangan Israel di Gaza dimulai, ia beralih ke pekerjaan lepas dengan outlet seperti Al-Qahirah Al-Ikhbariya dan Al-Nile News, terutama berfokus pada televisi dan radio BBC Arabic.
"Kematian menyertai kami di setiap tahap pekerjaan kami dan ke mana pun kami pergi, bahkan di rumah sakit yang seharusnya dilindungi di bawah hukum internasional," tambahnya.
Di bawah hukum kemanusiaan internasional, termasuk Konvensi Jenewa, rumah sakit dan fasilitas medis diberikan perlindungan khusus dan tidak boleh menjadi target selama konflik bersenjata.
Mengomentari serangan hari Minggu terhadap jurnalis, al-Agha menambahkan, "Ini adalah pesan dari penjajah kepada setiap jurnalis Palestina: kalian adalah target kami, dan kematian kalian tidak akan jauh."
Ibrahim Qannan memahami ketakutan ini dengan sangat baik. Koresponden berusia 49 tahun untuk saluran satelit Al-Ghad ini telah menjalani 22 bulan penargetan sistematis, dimulai dengan cederanya sendiri pada 7 Oktober 2023, saat pemboman di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.
Sekarang sebagai ayah dari lima anak yang tinggal di tenda pengungsian di al-Mawasi, Qannan menggambarkan kampanye Israel terhadap jurnalis Palestina sebagai "pembunuhan dan likuidasi terorganisir yang bertujuan mencegah gambar, suara, dan kata-kata muncul, sehingga kejahatan genosida tetap tidak terdokumentasi."
Pengepungan terhadap media di Gaza melampaui serangan fisik. Wartawan internasional menghadapi penolakan masuk yang ketat, seperti yang didokumentasikan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), meninggalkan jurnalis Palestina sebagai satu-satunya saksi bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Pihak berwenang Israel menyangkal sengaja menargetkan jurnalis, tetapi organisasi pengawas seperti Reporters Without Borders (RSF) dan Federasi Internasional Jurnalis (IFJ) telah mengecam apa yang mereka sebut sebagai "kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jurnalis" dan menyerukan investigasi internasional.
Dampak psikologisnya sangat besar.
Qannan menggambarkan perpisahan dengan istri dan anak-anaknya setiap pagi, mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan kembali. Keluarganya terus-menerus menelepon untuk memeriksa keadaannya, sementara istrinya terus mengingatkannya tentang hal-hal pribadi, takut ia mungkin meninggal dalam pemboman berikutnya.
"Kematian menyertai kami dalam segala keadaan. Tidak ada area aman di mana kami bisa bekerja," katanya. "Rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian—semuanya menjadi target. Semua orang berisiko, tetapi jurnalis berada di garis depan mereka yang menjadi sasaran."
Bagi mereka yang selamat dari serangan, malnutrisi dan pengungsian mencegah jurnalis sepenuhnya mendokumentasikan dan membagikan penderitaan rakyat mereka.
Al-Agha, misalnya, menghadapi kekurangan nutrisi parah penting yang dibutuhkan untuk penyembuhan lukanya, sementara tinggal di tenda dengan lantai yang tidak rata dan tempat perlindungan yang rapuh.
"Saya kesulitan mendapatkan obat, apalagi makanan dan kebutuhan dasar," jelasnya. "Barang-barang kebersihan pribadi sangat mahal. Momen-momen pemboman yang mengerikan tidak pernah meninggalkan pikiran saya, terutama mengetahui bahwa saya selamat dari apa yang seharusnya menjadi kematian pasti."
"Kami adalah pembawa pesan"
Meskipun bahaya yang semakin meningkat dan kerugian yang menghancurkan, jurnalis Gaza menolak meninggalkan pos mereka.
Dr. Tahseen al-Astal, wakil kepala Serikat Jurnalis Palestina, menyebut pembunuhan jurnalis Al Jazeera sebagai "operasi pembunuhan terang-terangan" dan kelanjutan dari kejahatan perang terhadap warga Palestina.
Namun, meskipun ada ketakutan dan kehilangan, jurnalis Gaza menolak berhenti. "Kami adalah pembawa pesan, bukan hanya profesional," katanya. "Jika kami pergi, siapa yang akan memberi tahu dunia apa yang terjadi pada rakyat kami yang sedang dimusnahkan di depan mata dunia?"
Serikat Jurnalis Palestina telah mengumumkan kesiapannya untuk menerima komite investigasi internasional dari PBB atau badan internasional untuk memeriksa tuduhan Israel.
Al-Astal percaya pola penargetan ini memiliki tujuan tertentu: "Tujuan penjajah adalah menjadikan Gaza kotak hitam, dengan pemadaman sistematis atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyatnya, seiring dengan mencegah jurnalis asing memasuki wilayah tersebut."
Dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pembunuhan jurnalis Al Jazeera adalah persiapan untuk menduduki Kota Gaza, mencatat bahwa pasukan Israel secara historis menghancurkan infrastruktur media sebelum serangan besar.
"Kami melihat pola ini di awal perang—menghancurkan semua media lokal, kantor pusat mereka, kantor pers, dan segala sesuatu yang terkait dengan jurnalisme."
Serikat ini telah mengorganisir protes dan tindakan hukum, tetapi al-Astal mengakui keterbatasannya: "Berkas hukum sedang diajukan di badan peradilan internasional untuk mengutuk dan mengadili penjahat perang Israel, tetapi perlindungan politik Amerika meningkatkan kesulitan untuk mencapai keadilan bagi korban Palestina, baik jurnalis maupun warga sipil lainnya."
Kembali ke tendanya, Ahmed al-Agha tetap teguh meskipun dalam rasa sakit dan pengungsian. "Jurnalisme di sini bukan hanya profesi," katanya. "Ini adalah misi nasional dan kemanusiaan. Kami harus terus melanjutkan, terlepas dari bahaya, karena diam berarti bersekongkol dalam genosida yang dialami rakyat kami."
Artikel ini diterbitkan bekerja sama dengan Egab.