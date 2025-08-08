KTT Asia Tengah-China baru-baru ini di Kazakhstan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian tentang Tetangga Baik Abadi, Persahabatan, dan Kerja Sama.

Meskipun judulnya terdengar ambisius, pertemuan ini memang penting, mengingat pencapaian yang diraih kedua pihak, khususnya bagaimana China menyesuaikan pendekatannya terhadap masing-masing negara di Asia Tengah.

KTT China-Asia Tengah pertama kali diadakan pada tahun 2023, dan sejak saat itu, hubungan dagang antara China dan Asia Tengah telah tumbuh hingga mencapai $100 miliar, sementara volume investasi China di kawasan tersebut meningkat menjadi $40 miliar. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap KTT ini cukup besar.

Hasil utama dari KTT ini adalah penekanan China dan negara-negara Asia Tengah pada kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan pembangunan bersama. Secara konkret, kedua pihak menandatangani perjanjian tentang fasilitasi bea cukai dan peningkatan perdagangan timbal balik.

Selain itu, mereka juga menyepakati kerja sama dalam pengembangan energi hijau dan jaringan listrik, selain industri minyak.

Poin penting lainnya dari KTT ini adalah janji untuk memperkuat keamanan regional dengan fokus pada penanggulangan terorisme, separatisme, dan ekstremisme melalui modernisasi pertahanan nasional, penegakan hukum, dan layanan keamanan di negara-negara Asia Tengah.

Hal ini juga mencakup latihan bersama untuk memperkuat keamanan regional dengan perhatian khusus pada situasi di Afghanistan.

KTT ini juga menginstitusionalisasi format China-Asia Tengah dengan mendirikan sekretariat khusus di ekonomi terbesar kedua dunia, yang akan bertugas mengadakan pertemuan dua tahunan para pemimpin blok informal tersebut.

China dan negara-negara Asia Tengah memiliki kepentingan bersama seperti keamanan lintas batas, pengembangan energi hijau, pengentasan kemiskinan, pertukaran pendidikan, ekologi (yang diwujudkan melalui pembentukan Pusat Kerja Sama Pengendalian Desertifikasi), dan konektivitas.

Poin terakhir ini sangat penting karena keterlibatan China yang berkelanjutan di kawasan ini sejalan dengan strategi 'Look West', yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang didominasi AS, terutama Selat Malaka.

Jalan menuju masa depan

Salah satu komponen strategi ini adalah mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan di wilayah barat negara tersebut.

Sebagai contoh, China telah memulai pembangunan jalur kereta api ke Uzbekistan melalui wilayah pegunungan Kirgistan.

Jalur kereta api CKU – yang tertunda selama beberapa dekade karena ketidakstabilan politik di Kirgistan, kurangnya pendanaan, dan dugaan resistensi Rusia terhadap pengembangan konektivitas besar di selatannya – kini akan menghubungkan China dengan jantung Asia Tengah, termasuk Tajikistan, dan lebih jauh lagi dengan Iran.

Tidak mengherankan jika KTT ini menegaskan kembali komitmen China terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) – sebuah proyek infrastruktur besar yang dipimpin China yang mencakup banyak bagian dunia – dengan fokus khusus pada perluasan koridor kontainer kereta api melalui Kazakhstan dan peningkatan Rute Transportasi Internasional Trans-Kaspia, atau yang biasa dikenal sebagai Koridor Tengah.

Untuk itu, Kazakhstan dan China berjanji membangun terminal kargo besar di pelabuhan Kuryk, yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan koridor Trans-Kaspia yang melewati jalur padat di Rusia.

Ambisi konektivitas China di Asia Tengah juga harus dilihat dalam konteks pengembangan konektivitas di jantung Eurasia, terutama perluasan Koridor Tengah.

Koridor ini adalah proyek ambisius yang membentang dari Georgia dan Turkiye hingga Asia Tengah dan China bagian barat.

Dikembangkan oleh Turkiye, Georgia, dan negara-negara Asia Tengah pada 1990-an, ide ini memiliki berbagai akronim dan terdiri dari jalan, rel kereta api, dan pipa.

Namun, cakupannya terbatas karena jalur maritim dan koridor melalui Rusia yang menghubungkan China dengan Uni Eropa berfungsi sebagai jalan raya komersial utama.

Sebelum 2022, hanya 2-3 persen pengiriman kontainer darat melewati Koridor Tengah.