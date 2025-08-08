KTT Asia Tengah-China baru-baru ini di Kazakhstan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian tentang Tetangga Baik Abadi, Persahabatan, dan Kerja Sama.
Meskipun judulnya terdengar ambisius, pertemuan ini memang penting, mengingat pencapaian yang diraih kedua pihak, khususnya bagaimana China menyesuaikan pendekatannya terhadap masing-masing negara di Asia Tengah.
KTT China-Asia Tengah pertama kali diadakan pada tahun 2023, dan sejak saat itu, hubungan dagang antara China dan Asia Tengah telah tumbuh hingga mencapai $100 miliar, sementara volume investasi China di kawasan tersebut meningkat menjadi $40 miliar. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap KTT ini cukup besar.
Hasil utama dari KTT ini adalah penekanan China dan negara-negara Asia Tengah pada kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan pembangunan bersama. Secara konkret, kedua pihak menandatangani perjanjian tentang fasilitasi bea cukai dan peningkatan perdagangan timbal balik.
Selain itu, mereka juga menyepakati kerja sama dalam pengembangan energi hijau dan jaringan listrik, selain industri minyak.
Poin penting lainnya dari KTT ini adalah janji untuk memperkuat keamanan regional dengan fokus pada penanggulangan terorisme, separatisme, dan ekstremisme melalui modernisasi pertahanan nasional, penegakan hukum, dan layanan keamanan di negara-negara Asia Tengah.
Hal ini juga mencakup latihan bersama untuk memperkuat keamanan regional dengan perhatian khusus pada situasi di Afghanistan.
KTT ini juga menginstitusionalisasi format China-Asia Tengah dengan mendirikan sekretariat khusus di ekonomi terbesar kedua dunia, yang akan bertugas mengadakan pertemuan dua tahunan para pemimpin blok informal tersebut.
China dan negara-negara Asia Tengah memiliki kepentingan bersama seperti keamanan lintas batas, pengembangan energi hijau, pengentasan kemiskinan, pertukaran pendidikan, ekologi (yang diwujudkan melalui pembentukan Pusat Kerja Sama Pengendalian Desertifikasi), dan konektivitas.
Poin terakhir ini sangat penting karena keterlibatan China yang berkelanjutan di kawasan ini sejalan dengan strategi 'Look West', yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang didominasi AS, terutama Selat Malaka.
Jalan menuju masa depan
Salah satu komponen strategi ini adalah mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan di wilayah barat negara tersebut.
Sebagai contoh, China telah memulai pembangunan jalur kereta api ke Uzbekistan melalui wilayah pegunungan Kirgistan.
Jalur kereta api CKU – yang tertunda selama beberapa dekade karena ketidakstabilan politik di Kirgistan, kurangnya pendanaan, dan dugaan resistensi Rusia terhadap pengembangan konektivitas besar di selatannya – kini akan menghubungkan China dengan jantung Asia Tengah, termasuk Tajikistan, dan lebih jauh lagi dengan Iran.
Tidak mengherankan jika KTT ini menegaskan kembali komitmen China terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) – sebuah proyek infrastruktur besar yang dipimpin China yang mencakup banyak bagian dunia – dengan fokus khusus pada perluasan koridor kontainer kereta api melalui Kazakhstan dan peningkatan Rute Transportasi Internasional Trans-Kaspia, atau yang biasa dikenal sebagai Koridor Tengah.
Untuk itu, Kazakhstan dan China berjanji membangun terminal kargo besar di pelabuhan Kuryk, yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan koridor Trans-Kaspia yang melewati jalur padat di Rusia.
Ambisi konektivitas China di Asia Tengah juga harus dilihat dalam konteks pengembangan konektivitas di jantung Eurasia, terutama perluasan Koridor Tengah.
Koridor ini adalah proyek ambisius yang membentang dari Georgia dan Turkiye hingga Asia Tengah dan China bagian barat.
Dikembangkan oleh Turkiye, Georgia, dan negara-negara Asia Tengah pada 1990-an, ide ini memiliki berbagai akronim dan terdiri dari jalan, rel kereta api, dan pipa.
Namun, cakupannya terbatas karena jalur maritim dan koridor melalui Rusia yang menghubungkan China dengan Uni Eropa berfungsi sebagai jalan raya komersial utama.
Sebelum 2022, hanya 2-3 persen pengiriman kontainer darat melewati Koridor Tengah.
Perang di Ukraina secara drastis mengubah dinamika ini karena Koridor Tengah kini semakin dilihat, jika bukan sebagai alternatif langsung jalur melalui Rusia, setidaknya sebagai cara pelengkap yang kuat, dengan potensi menarik hingga 20 persen pengiriman kontainer darat antara China dan Uni Eropa.
Sebagai cerminan dari minat China yang semakin besar terhadap Koridor Tengah adalah langkah-langkah politik dan investasi Beijing di sepanjang rute tersebut.
Misalnya, sebuah perusahaan China kini akan membangun pelabuhan laut dalam di Anaklia, di pantai Laut Hitam Georgia. Ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya di wilayah Laut Hitam timur setelah Novorossiysk di Rusia dan diharapkan dapat meningkatkan peran Koridor Tengah dalam perdagangan regional.
Upaya sebelumnya untuk membangun pelabuhan ini gagal karena perselisihan politik dan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan.
Kali ini, konteks geopolitik yang lebih luas berbeda, dengan China dan Uni Eropa tertarik pada pengembangan pelabuhan tersebut.
Selain itu, Beijing juga mendorong hubungan politik yang lebih dekat dengan Georgia – kedua pihak menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada tahun 2023, dan perusahaan-perusahaan China diharapkan menjadi penawar utama dalam tender untuk membangun bandara besar baru di ibu kota Georgia.
Lebih ke timur, China menandatangani dua perjanjian kemitraan strategis dengan Azerbaijan, berjanji untuk meningkatkan pelabuhan negara tersebut di Laut Kaspia, dan mendorong pelaksanaan jalur kereta api CKU.
Hal ini menciptakan kesan adanya satu koridor berkesinambungan dari perbatasan barat China hingga Laut Hitam.
Pergeseran pragmatis
KTT baru-baru ini juga menyoroti pergeseran strategis yang telah berlangsung selama beberapa waktu dalam persepsi China terhadap BRI.
Selama setahun terakhir, Beijing telah mengalihkan fokusnya dari investasi infrastruktur berat ke energi hijau.
Pergeseran ini mencerminkan potensi Asia Tengah untuk energi terbarukan dan upaya China untuk menyelaraskan investasinya dengan keberlanjutan lingkungan dan penghijauan BRI. China kini mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai elemen seperti soft power dan teknologi.
Kalkulasinya jelas: membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Tengah di luar proyek infrastruktur berat atau sekadar ekstraksi sumber daya. KTT terbaru ini juga mencatat perubahan lain dalam pendekatan China terhadap Asia Tengah.
Berbeda dengan pertemuan serupa sebelumnya, Beijing kini mendorong alat-alat kerja sama yang lebih lunak. Pendidikan, ekologi, pertukaran budaya, serta penekanan besar pada pengembangan energi hijau, dimaksudkan untuk memposisikan China sebagai kekuatan utama yang menarik bagi negara-negara Asia Tengah.
Alat-alat ini juga melayani kepentingan China dengan cara lain.
Pertama, Beijing kini fokus pada kebutuhan praktis yang dimiliki negara-negara Asia Tengah. Kedua, ini memungkinkan China menjadikan standar tata kelola dan model pembangunannya lebih menarik bagi negara-negara tetangga.
Dalam jangka panjang, situasi geopolitik di Asia Tengah menguntungkan bagi China. Lima negara di kawasan ini berupaya mengurangi ketergantungan pada Rusia dan lebih memilih hubungan dekat dengan sebanyak mungkin aktor besar.
Di dunia multipolar yang membutuhkan kebijakan luar negeri yang multi-arah, dan dalam hal ini, hubungan dengan China sesuai dengan upaya diversifikasi kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tengah.
Selain itu, kekuatan lain tidak cukup kuat atau secara geografis dekat untuk bersaing dengan China dalam hal investasi dan perdagangan.
Namun, apa yang ditunjukkan oleh KTT terbaru ini adalah bahwa China melihat melampaui itu dan semakin menerapkan alat-alat lunak untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan tersebut.