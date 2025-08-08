China pada Jumat (8/8) memperingatkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr agar tidak "bermain api" terkait pernyataannya baru-baru ini mengenai Taiwan.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya.

“Kami mendesak Filipina untuk secara sungguh-sungguh mematuhi prinsip satu-China dan semangat Komunike Pendirian Hubungan Diplomatik China-Filipina, serta tidak bermain api dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti China,” demikian pernyataan kementerian tersebut.

Pernyataan itu dikeluarkan menyusul komentar Presiden Filipina yang mengatakan bahwa Manila tidak bisa bersikap netral jika terjadi konflik antara China dan Amerika Serikat terkait Taiwan, mengingat lokasi geografis Filipina dan keberadaan warga negaranya di pulau tersebut.

Marcos menyampaikan dalam sejumlah wawancara saat kunjungannya ke India bahwa konflik di Selat Taiwan akan segera berubah menjadi isu kemanusiaan, dan akan memaksa negaranya untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mengevakuasi warganya.