Thailand dan Kamboja pada Kamis menyepakati kehadiran tim pengamat dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata di sepanjang perbatasan yang disengketakan kedua negara.

“Kedua pihak sepakat bahwa Tim Pengamat Sementara yang terdiri dari atase pertahanan negara anggota ASEAN yang terakreditasi di Kamboja atau Thailand dan dipimpin oleh Atase Pertahanan Malaysia akan dibentuk secara terpisah dan independen di masing-masing negara, untuk secara reguler mengamati pelaksanaan gencatan senjata,” demikian bunyi pernyataan bersama Thailand dan Kamboja.

Selain itu, kedua negara juga menyetujui untuk “mempertahankan penempatan pasukan saat ini tanpa pergerakan tambahan” dan “tidak meningkatkan kekuatan militer” di sepanjang garis perbatasan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan 13 poin tersebut.

Kesepakatan damai melalui jalur diplomasi

Kesepakatan dicapai dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum yang diketuai bersama oleh Kepala Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Seiha dan Kepala Pertahanan Thailand Jenderal Nattaphon Narkphanit di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia.

Menurut pernyataan dari Kementerian Informasi Kamboja, kedua negara menyatakan “komitmen untuk menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan, dengan Malaysia sebagai mediator.” Tujuan utama dari kesepakatan ini, sebagaimana dilaporkan Thai Enquirer, adalah untuk “memastikan hidup berdampingan secara damai antar komunitas perbatasan.”

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menerima kedua menteri pertahanan sebelum pertemuan bilateral dengan komite perbatasan dimulai.

Kepada media, Anwar mengatakan kedua pihak telah “memberikan komitmen penuh untuk menjalankan gencatan senjata secara total” di wilayah perbatasan. “Faktanya, kedua negara menginginkan Malaysia tetap memfasilitasi negosiasi damai tanpa melibatkan pihak lain dari dalam maupun luar ASEAN,” ujar Anwar dalam pernyataan di platform X.

Malaysia tegaskan komitmen bantu proses perdamaian