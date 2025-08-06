ASIA
Polisi Pakistan menangkap lebih dari 100 pekerja dari partai mantan Perdana Menteri Imran Khan jelang aksi protes
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa partai Khan selalu menciptakan "kekacauan" dan tidak akan diizinkan untuk "mengganggu perdamaian Pakistan".
Penangkapan Imran Khan pada Mei 2023 memicu protes massal di seluruh negeri, yang berujung pada penindakan keras terhadap partai tersebut. / Reuters
21 jam yang lalu

Polisi telah menangkap setidaknya 120 pekerja dari partai oposisi utama Pakistan dalam penggerebekan semalam, menurut pejabat keamanan, menjelang aksi protes yang direncanakan pada hari Selasa, yang bertepatan dengan peringatan dua tahun pemenjaraan pemimpin mereka, Imran Khan.

Sebagian besar penangkapan, yang dilakukan pada Senin malam dan Selasa pagi, terjadi di kota Lahore di bagian timur, kata dua pejabat polisi. Di kota tersebut, partai Pakistan Tehreek-e-Insaf yang dipimpin Khan berjanji akan menggelar demonstrasi terbesar, selain aksi protes di tempat lain.

Setidaknya 200 pekerja telah ditangkap dari Lahore, kata juru bicara partai Zulfikar Bukhari, seraya menambahkan bahwa protes akan tetap dilaksanakan.

Lahore adalah ibu kota provinsi Punjab di bagian timur, wilayah yang paling penting secara politik di negara itu dan menjadi rumah bagi setengah dari populasi Pakistan.

Pemerintah Punjab dan kepolisian provinsi tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar pada hari Selasa.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, polisi mengatakan bahwa pasukan besar telah dikerahkan untuk memberikan keamanan di semua kota besar di provinsi tersebut.

Partai Khan selalu menciptakan "kekacauan", kata Uzma Bukhari, juru bicara pemerintah provinsi, dalam konferensi pers pada hari Senin.

"Tidak ada partai politik yang dapat dilarang dari politik di Pakistan, tetapi organisasi teroris yang menyamar sebagai partai politik tidak diizinkan mengganggu perdamaian Pakistan," tambah Bukhari.

Penindakan yang sedang berlangsung

Dalam sebuah pesan yang dikaitkan dengan Khan di akun X partainya pada hari Senin, ia mendesak para pendukung untuk "turun ke jalan dan menggelar protes damai hingga demokrasi sejati dipulihkan di negara ini".

Mantan bintang kriket itu terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 2018 tetapi digulingkan pada tahun 2022 melalui pemungutan suara di parlemen.

Penangkapannya pada Mei 2023 memicu protes di seluruh negeri.

Khan, yang membantah melakukan kesalahan, menolak berbagai tuduhan terhadapnya sebagai bermotif politik, mulai dari terorisme hingga pengungkapan rahasia resmi.

Dia dinyatakan bersalah pada Januari dalam kasus korupsi, sementara dalam kasus lain dia dibebaskan atau menerima hukuman yang ditangguhkan.

Menjelang seruan protes, ratusan anggota partai Khan, termasuk beberapa anggota parlemen, dihukum pada akhir bulan lalu atas tuduhan terkait protes tahun 2023 terhadap penangkapannya.

SUMBER:TRT World and Agencies
