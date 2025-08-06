Polisi telah menangkap setidaknya 120 pekerja dari partai oposisi utama Pakistan dalam penggerebekan semalam, menurut pejabat keamanan, menjelang aksi protes yang direncanakan pada hari Selasa, yang bertepatan dengan peringatan dua tahun pemenjaraan pemimpin mereka, Imran Khan.

Sebagian besar penangkapan, yang dilakukan pada Senin malam dan Selasa pagi, terjadi di kota Lahore di bagian timur, kata dua pejabat polisi. Di kota tersebut, partai Pakistan Tehreek-e-Insaf yang dipimpin Khan berjanji akan menggelar demonstrasi terbesar, selain aksi protes di tempat lain.

Setidaknya 200 pekerja telah ditangkap dari Lahore, kata juru bicara partai Zulfikar Bukhari, seraya menambahkan bahwa protes akan tetap dilaksanakan.

Lahore adalah ibu kota provinsi Punjab di bagian timur, wilayah yang paling penting secara politik di negara itu dan menjadi rumah bagi setengah dari populasi Pakistan.

Pemerintah Punjab dan kepolisian provinsi tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar pada hari Selasa.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, polisi mengatakan bahwa pasukan besar telah dikerahkan untuk memberikan keamanan di semua kota besar di provinsi tersebut.

Partai Khan selalu menciptakan "kekacauan", kata Uzma Bukhari, juru bicara pemerintah provinsi, dalam konferensi pers pada hari Senin.

"Tidak ada partai politik yang dapat dilarang dari politik di Pakistan, tetapi organisasi teroris yang menyamar sebagai partai politik tidak diizinkan mengganggu perdamaian Pakistan," tambah Bukhari.