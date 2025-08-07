Di pesisir selatan pulau Jawa, petambak udang Indonesia Denny Leonardo merasakan dampak kebijakan perdagangan AS dengan Indonesia yang baru-baru ini disepakati. Rencana untuk memperluas tambaknya yang berjumlah 150 tambak dengan membangun 100 tambak lagi telah dibatalkan setelah pesanan dari Amerika mulai menurun pada awal tahun ini—dipicu oleh pengumuman tarif baru oleh mantan Presiden AS Donald Trump untuk udang Indonesia.

Meskipun tarif akhir yang disepakati pada bulan Juli diturunkan menjadi 19 persen dari ancaman awal 32 persen, namun dampaknya tetap signifikan.

"Tekanan dari AS mendorong kami untuk mencari pasar baru dan mengurangi ketergantungan kami pada pasar mereka," kata Leonardo, 30, sebagaimana yang dikutip dari Reuters.

AS telah lama menjadi pembeli udang terbesar Indonesia, menyumbang 60 persen dari ekspor udang negara itu senilai $1,68 miliar pada tahun 2024. Namun dengan adanya tarif baru, para pemimpin industri memperingatkan akan adanya dampak serius di sektor ini.

Andi Tamsil, Ketua Gabungan Petani Udang Indonesia, memperkirakan volume ekspor tahun ini bisa menurun hingga 30 persen, membahayakan lapangan kerja hingga satu juta orang di seluruh sektor.

Banyak pembeli Amerika masih ragu-ragu. Budhi Wibowo, yang memimpin asosiasi perusahaan makanan laut, mengatakan pelanggan AS sebagian besar telah menunda impor. Ia menambahkan bahwa tarif 19 persen membuat udang Indonesia kurang kompetitif, terutama dibandingkan dengan negara produsen makanan laut lain. Contohnya Ekuador, negara ini hanya dikenakan tarif 15 persen, Ekuador juga merupakan eksportir udang budidaya terbesar di dunia saat ini.