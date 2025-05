Udhëheqësit e BE-së do të takohen të enjten për një samit të posaçëm të Këshillit Evropian për mbrojtjen evropiane dhe Ukrainën.

“Udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë se si BE-ja mund të mbështesë më tej Ukrainën dhe parimet që duhet të respektohen në vazhdim”, tha Këshilli Evropian në një deklaratë të mërkurën.

“Në këtë kontekst, ata do të shkëmbejnë pikëpamje mbi kontributet evropiane për garancitë e nevojshme të sigurisë, që kërkohen për të siguruar një paqe të qëndrueshme në Ukrainë”.

Në takim është ftuar edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Takimi do të ndërtohet mbi takimin e 3 shkurtit në Bruksel, kur liderët "diskutuan se si të forcohet mbrojtja evropiane në aspektin e aftësive kolektive, financimit dhe partneriteteve strategjike", thuhet në deklaratë

Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ftoi liderët e BE-së në takimin e 27 shkurtit.

Udhëheqësit evropianë janë përpjekur të forcojnë mbrojtjen e tyre dhe të mbështesin Kievin, teksa presidenti i ShBA-së, Donald Trump, i avancoi drejtpërdrejt negociatat me Rusinë për t'i dhënë fund luftës së saj trevjeçare me Ukrainën. Trump ka pezulluar gjithashtu dërgimin e të gjithë ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën, pas konfrontimit të tij shpërthyes me Zelenskyyn në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen prezantoi të martën një plan për të mobilizuar rreth 800 miliardë euro (844 miliardë dollarë) për mbrojtjen e Evropës dhe për të ndihmuar në ofrimin e mbështetjes urgjente ushtarake për Ukrainën. Propozimi me pesë pika ka të ngjarë të diskutohet në takimin e së enjtes.