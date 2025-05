Tym i bardhë doli sot nga oxhaku i Kapelës Sistine, duke sinjalizuar zgjedhjen e një pape të ri.

Papa i ri pritet të shfaqet së shpejti në ballkonin me pamje nga sheshi, ku do t’i drejtohet turmës.

Një kardinal i lartë do ta konfirmojë zgjedhjen me njoftimin tradicional, duke thënë “Habemus Papam”, që do të thotë “Kemi një Papë” në gjuhën latine.

Kardinali më pas do ta prezantojë papën e ri me emrin e tij të zgjedhur papnor, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri në udhëheqjen e Vatikanit.

Konklava papnore e vitit 1492 – i njëjti vit kur Kristofor Kolombi arriti në Amerikë – ishte e para që u mbajt në Kapelën Sistine. Në mesin e viteve 1200, zgjedhja e papës së ri zgjati gati tre vjet. Në vitin 2013, Françesku u zgjodh pas pesë votimesh të mbajtura gjatë dy ditëve.

Papa Françesku vdiq më 21 prill, në moshën 88-vjeçare, pasi pësoi një sërë problemesh shëndetësore, përfshirë një arrest kardiak.